Vito de Palma y su feroz defensa a Argentina: "No conozco un pueblo menos racista"

La polémica celebración de Argentina luego de la Copa América 2024, donde los trasandinos dedicaron un cántico racista y xenófobo a Francia, ha generado diversas reacciones alrededor del mundo. Al otro lado de la cordillera se defienden con todo por el registro de Enzo Fernández.

Ahora fue el turno de Vito de Palma, comentarista deportivo nacido en Italia y que hace varios años vive en Argentina. En su cuenta de Twitter, el periodista de ESPN aseguró que el pueblo argentino es “el menos racista” y que el polémico festejo trasandino no merecía tanta visibilidad.

“Llegué a la Argentina en 1983, con 25 años. Recorrí bastante el mundo y puedo afirmar sin dudarlo que no conozco un pueblo menos racista que el argentino. Es el único país en el mundo en el que las tres grandes religiones monoteístas conviven en paz, así como hacen pueblos que en otros lados se odian y se matan, como turcos y armenios o árabes y hebreos”, partió diciendo.

“Ser extranjero en Argentina no solo no es un obstáculo, por lo contrario, es una ventaja. Eso sí, el argentino es creativo y muy picante con las ofensas y los cantitos, que por algo los copian en todo el mundo. La estupidez de un chico, que volvió público algo de la intimidad de un plantel, no puede condenar a todo un pueblo a ser acusado de algo absolutamente falso”, añadió.

En Argentina insisten en “cosas del fútbol”

“Por último, y mirando a mi Italia, recuerdo cargadas muy pesadas de los jugadores de Inter y Milan, cuando salieron campeones, insultando a sus rivales de toda la vida. ¿O se creen que en los demás vestuarios no se canta y no se insulta? No seamos infantiles”, dijo Vito de Palma.

“Son cosas del fútbol, no hay que elevarlas a una importancia que no tienen. Y con eso cierro el argumento, que ya tuvo demasiada visibilidad y no la merecía en absoluto”, concluyó.

