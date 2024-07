El ciclo de Martín Demichelis al mando de River Plate llegó a su fin este domingo. El triunfo por la cuenta mínima ante Sarmiento fue el último partido con el argentino en la banca de los Millonarios, en una decisión que ha causado todo tipo de reacciones.

Ante un Monumental lleno y con lágrimas en sus ojos, el DT dijo adiós al equipo para buscar nuevos desafíos. Eso sí, en su despedida repasó varios momentos de su carrera, incluido uno con Manuel Pellegrini.

El Ingeniero fue parte importante en la carrera del trasandino, compartiendo camarín en tres clubes distintos. De hecho, en conferencia de prensa recordó al chileno y un consejo clave que le dio para llegar a transformarse en entrenador.

Martín Demichelis recuerda a Manuel Pellegrini en su salida de River

Martín Demichelis tuvo a Manuel Pellegrini como uno de sus técnicos más importantes. El Ingeniero lo dirigió en River Plate, años después lo llevó a Manchester City y finalmente en Málaga, donde colgó los botines.

Manuel Pellegrini fue un ejemplo a seguir para Martín Demichelis. Foto: Getty Images.

Tras ello, el argentino decidió dar el salto y comenzar una carrera como técnico que lo tuvo en River Plate hasta este fin de semana. En su adiós, el trasandino no pudo esconder las lágrimas y aprovechó para recordar al chileno.

En conferencia de prensa, Martín Demichelis revivió sus conversaciones con el Ingeniero. “Ayer le decía a los chicos que allá por 2015 en una charla con el Tata Martino me dijo que iba a ser un gran entrenador y que aprovechara los últimos momentos de la etapa de futbolista para prepararme. Manuel Pellegrini me decía exactamente lo mismo en los últimos años”, dijo.

Aunque el argentino reconoció que nunca pensó en lo complejo que sería dejar al equipo de sus amores. “Tomé seis años para descubrir, debatir y para prepararme de verdad. Para lo que no me preparé, y me quedó pendiente, fue para este tipo de despedidas como la que tuve que afrontar con los jugadores”.

“Quiero ser lo más genuino posible. Le prometí a mi mujer que iba a sonreír. Fui, soy y seré siempre un hincha de River. Es tan grande que está por encima de todos los nombres”, sentenció.

Martín Demichelis deja River Plate recordando a un histórico como Manuel Pellegrini. Por su parte, el Ingeniero trabaja con todo junto al Real Betis pensando en la temporada que se avecina en Europa y en la que quiere recuperar el protagonismo.

¿Estás de acuerdo con la salida de Martín Demichelis de River Plate? ¿Estás de acuerdo con la salida de Martín Demichelis de River Plate? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles fueron los números de Martín Demichelis en River Plate?

En su paso por River Plate, Martín Demichelis logró dirigir un total de 87 partidos oficiales. En ellos consiguió 52 triunfos, 16 empates y 19 derrotas, con 169 goles a favor y 96 en contra.

¿Cuándo juega River Plate?

A la espera de conocer a su nuevo técnico, River Plate se prepara para el próximo duelo en el torneo argentino. Este domingo 4 de agosto desde las 14:00 horas los Millonarios enfrentarán a Unión de Santa Fe.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.