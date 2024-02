Vicente Reyes, uno de los puntos altos de la Roja en el Preolímpico, es el protagonista de un peculiar préstamo en Inglaterra. El portero que pertenece al Norwich City partió por una semana al Forest Green Rovers (de la Cuarta División), donde tuvo un excelente debut y donde quieren alargar su estadía.

En TNT Sports, el joven golero explicó su situación. “El préstamo es por semana, ya que está cerrado el mercado de pases. Pero cuando se lesiona un jugador, pueden ir por otro. El portero del Forest Green se lesionó y tendrá entre cuatro a seis semanas, por lo que tendrán que renovar el préstamo por semana…”, contó.

“La idea es que estaré hasta que se recupere el arquero, pero si me va mal, pueden cortar el préstamo”, narró. El portero declaró que, pese a la particular modalidad, prefiere quedarse en el fútbol inglés y descartó aceptar un préstamo de un equipo chileno.

“No, la idea es quedarme en Inglaterra lo más que pueda. Si sale una opción de irme a un equipo chileno por un préstamo, no creo que el club me dejaría. Quieren que esté cerca, aprendiendo de la cuarta o la tercera liga y ganando experiencia, porque así son los préstamos acá”, sentenció.

Vicente Reyes y su relación con Chile

Vicente Reyes nació en Estados Unidos, pero tiene padres chilenos. Su papá fue quien se contactó con las selecciones menores de la Roja y desde entonces ha estado en el Sudamericano Sub 17 y el Mundial Sub 27 (ambos en 2019), además del Sudamericano Sub 20 en 2023 y el Preolímpico en 2024.

El joven golero contó a TNT Sports que aprendió español gracias a la lectura y a la televisión, y que su ídolo es Claudio Bravo. “Claudio es mi ídolo. Desde chico cuando comencé al arco decía que quería ser el próximo Bravo, el próximo portero de la selección”, dijo.

