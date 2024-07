Vicente Reyes es una de las promesas que tiene el arco de la selección chilena y continúa con su etapa en Inglaterra. Aunque lo hace con un salto de categoría: lo confirmaron en su nuevo equipo, que milita en la tercera categoría del fútbol en aquel país.

El golero de 20 años pertenece a los registros del Norwich City, pero no vislumbró muchas posibilidades en la temporada. Por eso mismo, el club, él y su entorno decidieron que lo mejor era salir a préstamo una vez más. En la temporada anterior, Reyes tuvo positivas actuaciones en el Forest Green Rovers.

Aunque no pudo evitar el descenso a la quinta división del “primer equipo vegano del mundo”, el meta nacido en Estados Unidos encontró un club en una categoría más alta para seguir su desarrollo. Se trata del Cambridge United, que lo anunció como refuerzo con bombos y platillos.

Reyes se sumó a préstamo por toda la temporada al club que disputará la League One, tercera división del balompié inglés. De inmediato el chileno se puso a las órdenes de Garry Monk, director técnico, para sumar prácticas en la pretemporada. “Vicente es un portero muy talentoso. Llegó con una gran ambición, estoy muy contento de tenerlo acá”, dijo el entrenador.

Por cierto, el golero que tuvo la Roja Sub 23 en el último Preolímpico también tuvo palabras por su fichaje en el Cambridge United. “Este es otro gran paso adelante en mi carrera. Espero ayudar al equipo en todo lo que sea posible”, dijo el exmeta del Atlanta United.

Vicente Reyes jugará toda la campaña 2024-2025 en el Cambridge United de Inglaterra. Valoró positivamente la cercanía geográfica de la ciudad con Norwich. Y también la posibilidad de jugar en una división más alta. “Es el lugar perfecto para mí”, resumió el golero que cumplirá 21 años el 19 de noviembre.

“Me ilusiona jugar con más hinchada. Todos aquí me recibieron muy bien, disfruté conocer el centro de entrenamiento. Tiene buenas canchas. No puedo esperar para jugar el primer partido”, manifestó Vicente Reyes, quien llega a ocupar el lugar que dejó Will Manion, que terminó su contrato y emigró al Charlton Athletic como agente libre.

Este martes 2 de julio, el plantel del Cambridge United volvió a las prácticas y de inmediato Reyes pudo mostrar sus condiciones en la portería. Competirá por un puesto de titular con Jack Stevens y Louis Chadwick. El 16 de julio, el nuevo equipo del meta chileno tiene pactado un amistoso frente al Marítimo de Portugal. Perfectamente podría ser su estreno. Pero como dice él, “hay que ir paso a paso por los objetivos”.

