Erick Pulgar se ha transformado en una de las figuras que será protagonista en el mercado de pases. El volante enfrenta un complejo panorama en Flamengo ya que debe negociar una posible extensión de contrato.

Ante esto, varios clubes intentaron quedarse con la carta del chileno. Entre las opciones asomó Colo Colo para disputar la Copa Libertadores 2025 y celebrar el año del centenario. Pero el propio jugador nacido en Antofagasta rechazó el ofrecimiento.

Pulgar podría reencontrarse con Sampaoli en Francia (Photo by Wagner Meier/Getty Images)

“No estamos hablando con ningún club chileno. No está en mis planes volver a jugar en Chile, por ahora”, expresó el seleccionado nacional. Por lo que ahora se acortan la lista de opciones para el ex Fiorentina.

Las dos ofertas que maneja Erick Pulgar

De momento el futbolista representado por Vibra Fútbol cuenta con dos caminos como opción para el 2025. El primero es extender su contrato con Flamengo, que está contemplado hasta diciembre del próximo año.

El tema es que Erick Pulgar quiere un aumento de salario, por lo que Bolavip indica que negociará su renovación con el nuevo presidente José Boto. Hasta el momento ya ha rechazado tres propuestas.

Pero la otra chance es emigrar nuevamente a Europa. En esta ocasión es Jorge Sampaoli que desde el Rennes en la Ligue 1 viene en busca del ex Universidad Católica. El casildense tiene claro que será un complicado mercado de pases, por lo que quiere traer jugadores calados.

“Estamos en una situación de emergencia, así que necesito jugadores preparados para enero. Espero buenos jugadores que nos permitan mejorar la plantilla”, adelantó o Sampaoli. Por lo que Pulgar podría ser la gran sorpresa.