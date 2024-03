¿Dónde ver a Argentina vs Costa Rica? Horario y transmisión EN VIVO del partido amistoso

Continúa toda la emoción de la fecha FIFA y, en uno de los imperdibles de este martes, la selección de Argentina mide fuerzas con su símil de Costa Rica en un amistoso que resulta imperdible.

La Albiceleste está en Estados Unidos para preparar lo que será su defensa de título de la Copa América en el mes de junio y, tras vencer 3 a 0 a El Salvador en Filadelfia, Pensilvania, ahora se traslada a California para medir fuerzas con los Ticos.

Un vibrante cruce que está pactado para este martes 26 de marzo a partir de las 23:45 horas de Chile (y Argentina) en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles, y para que no te pierdas ningún detalle, en Redgol repasamos dónde puedes verlo por TV y ONLINE.

¿Dónde ver el partido amistoso de Argentina vs Costa Rica?

El partido amistoso de Argentina vs Costa Rica será transmitido en TV por la señal de DSports, en los siguientes canales del operador de cable:

DSports

610 (SD) – 1610 (HD)

611 (SD)

2: 612 (SD) – 1612 (HD)

+: 613 (SD) – 1613 (HD)

Además, si buscas un link para ver este duelo amistoso internacional por streaming, te contamos que podrás hacerlo en vivo a través de la app DGO.

¿Quién transmite el partido en Argentina?

En suelo argentino, en tanto, puedes seguir el partido por TyC Sports y TV Pública.

Formación de Argentina

Con varios cambios en comparación a su partido amistoso anterior, Lionel Scaloni entregó la oncena titular de la Albiceleste para esta tarde.

La formación de Argentina será con Walter Benítez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico en defensa; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Leandro Paredes en el medio campo; Ángel Di Maria, Alejandro Garnacho y Julián Álvarez en ataque.

Recordemos que Lionel Messi quedó fuera de la convocatoria por una lesión en el isquiotibial que sufrió jugando por el Inter Miami, su club.