El exjugador Tomas Brolin, que fue una de las grandes figuras de Europa durante la época de los 90, reveló los detalles de su inesperado retiro a los 28 años en una etapa importante de su carrera.

El jugador militó en clubes como el Parma, Leeds, Näsvikens IK y Crystal Palace, también a nivel de selección logró el tercer lugar del Mundial de 1994. Llevándose el cuarto lugar del Botín de oro ese mismo año y convirtiéndose en una de las grandes figuras históricas del equipo al convertir 34 goles durante su carrera.

Tomas Brolin revela por qué se retiró a los 28 años

En el peak de su carrera, el exjugador sueco señaló: “Estaba realmente cansado de entrenar a diario y tenía otros proyectos dándole vueltas en la cabeza. Siempre he sido muy curioso. Necesitaba algo más. Mi mente buscaba nuevas experiencias, y ser emprendedor me resultó útil”, recoge La Gazzetta dello Sport.

Tomas Brolin revela por qué se retiro del fútbol/Allsport

Asimismo, revela que buscó emprender. “Tenía una idea nueva para un nuevo tipo de aspiradora. Me sentí literalmente atraído y fundé una empresa. Fue ese impulso lo que me hizo no querer volver atrás nunca más”.

Añadiendo que muchos le pidieron reflexionar antes de colgar los botines. “En aquel entonces, todos me decían que a los 28 años era demasiado pronto para jubilarme, pero yo respondí: ‘Depende de lo que hayas hecho en esos 28 años’. Ya había logrado mucho. Quedé cuarto en el Balón de Oro. La vida es demasiado corta para hacer cosas aburridas. No hago cosas que no disfruto”.

“Descubrí un mundo nuevo, aprendí un oficio y me volví a desafiar. Ahora, si lo pienso, llego a la conclusión de que siempre he querido superarme en todos los aspectos. Lo hice con el fútbol, ​​lo hice con los negocios”.

El exdelantero de la selección de Suecia reveló los motivos de su retiro. /Allsport

Asimismo, añade: “Veo los partidos que me interesan, observo a los jugadores, no me pierdo ni un solo partido del Parma, porque ese club ha permanecido en mi corazón, pero no puedo decir que no podría vivir sin el fútbol. Sería una mentira, y me considero una persona honesta“.

Brolin fue el cuarto lugar de la Copa Mundial del 1994.

También se dedicó al Poker como jugador profesional. “Empecé a jugar con amigos en Estocolmo, me gustó, y acabé en los grandes casinos de Las Vegas. Estaba tranquilo, como en el campo. Nunca dejaba traslucir nada. Intentaba estudiar a mis rivales. De eso se trata el juego. Pero luego, ese ambiente también me cansaba. A veces me pregunto: ¿soy demasiado inquieto? La verdad es que siempre necesito nuevos estímulos”.