Una noche para el recuerdo vivió Gabriel Suazo en Europa League. El Toulouse ganó 3-2 al Liverpool por Europa League y el chileno fue una de las figuras, luciéndose con jugadas como la que realizó para el segundo tanto, donde realizó se sacó a tres jugadores de los reds.

Y por eso Suazo, en la previa, había señalado que este partido lo afrontaba con aires de revancha tras el amargo 1-5 que había sufrido el equipo en Anfield Road. Ahí, el chileno dilapidó una chance clara, sin arquero, para descontar el marcador, en una jugada que incluso dio la vuelta al mundo.

“Simplemente esa jugada, y lo tengo claro que jamás la voy a olvidar, me va a ayudar mucho para crecer como jugador y como persona“, contó el formado en Colo Colo en la conferencia de prensa del equipo, previo al partido contra el Liverpool.

Y tras el compromiso, el jugador subió una historia destacando que “lo dije: me levantaré una y mil veces. El fútbol me ha enseñado que en esta vida nada es fácil y que tienes que luchar por tus sueños. Por más difícil que sea la situación, insistir, persistir y jamás desistir”.

La felicidad de Gabriel Suazo tras el triunfo ante Liverpool

Una jornada alegre para el seleccionado nacional que culminó con el encuentro que tuvo con el periodista Enzo Olivera, quien lo entrevistó para el medio de YouTube “Salir Jugando”. En un emotivo encuentro, Suazo reiteró lo importante que fue este partido para su confianza.

“Me tocó y lo hablé. Esperé este partido. Para qué te voy a mentir, cada día me acordaba de eso y no se me va a olvidar, pero no lo quiero olvidar. Me ayuda como jugador y como persona. El fútbol me ha enseñado mucho más de la vida que la vida misma”, contó.

Suazo lo afrontó como revancha y agradeció por haberla tenido, señalando que el fútbol “me ha ayudado a levantarme cada vez más y hoy es una muestra de eso. Terminamos ganando con una asistencia mía y eso nos dio el triunfo. Así es la vida, así es el fútbol y estoy muy agradecido por lo que estoy viviendo”.

El Toulouse, con este partido, quedó con buenas chances de poder pelear la clasificación a la siguiente fase del torneo continental. Sin embargo, todavía deben confirmarlo deben vencer en casa al Union St Gilloise, para luego cerrar la faena de visita ante el Linz.

¿Merece Gabriel Suazo su chance en un equipo más grande en Europa? ¿Merece Gabriel Suazo su chance en un equipo más grande en Europa? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Gabriel Suazo en Toulouse esta temporada?

En lo que va de temporada, Gabriel Suazo ha jugado 15 partidos oficiales con Toulouse. En ellos registra un gol, una asistencia y un total de 1.160 minutos disputados.

¿Cuándo juega Toulouse?

Toulouse ahora pone la mira en la Ligue 1, donde tendrá su próximo desafío. El domingo 12 de noviembre desde las 11:00 horas enfrentan al LOSC buscando alejarse de la zona de descenso.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.