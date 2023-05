Diego Lugano incendió todo hace unos días diciendo que a Argentina la habían ayudado para ganar el Mundial de Qatar 2022. El ex zaguero uruguayo señaló que “cuatro de los cinco penales que le cobraron no fueron. Eso es una realidad. Pero bueno, es también mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo”.

“¿Crees que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”, destacó Lugano, en unas declaraciones que claramente no pasaron desapercibidas al otro lado de la cordillera, donde pusieron el grito en el cielo por las acusaciones del charrúa.

Y uno de los que criticó con fuerza las declaraciones de Lugano fue Sergio Agüero, quien le lanzó duras palabras en la transmisión de la Champions League.

“Si Diego Lugano quiere llamar la atención y fantasmear un poco no está mal. Cada uno opina lo que quiere, pero yo creo que es un comentario buscando polémica con la gente de Argentina. Con Uruguay siempre nos hemos llevado bien y creo que fue innecesario”, señaló.

“De cinco penales, ¿cuatro no fueron? Me parece que es mucho. Por ahí, uno te la compro. Pero ya decir cuatro es muy de buscar polémica y de mala leche”, recalcó Agüero”.

Vale recordar que Agüero fue uno más en el plantel argentino que ganó el Mundial en Qatar. El Kun estuvo en el alzamiento del trofeo, también en las celebraciones y mediante sus transmisiones de streaming mostró otras facetas a la hinchada argentina durante el Mundial.

En tanto que la selección de Uruguay no logró clasificar a los octavos de final del torneo. Pese a las expectativas que habían, se fue en primera ronda y finalmente el ciclo de Diego Alonso se acabó, siendo reemplazado por Marcelo Bielsa, quien dirigirá a los charrúas.