Carlos Palacios ya es nuevo jugador de Boca Juniors y se mentaliza para lo que será un 2025 con importantes objetivos como la Copa Libertadores y el mundial de clubes.

En su primera entrevista para el canal oficial del elenco xeneize recalcó que buscará ganar varios títulos la próxima temporada y así olvidar lo ocurrido en 2024. Un año que empezó con Diego Martínez y que por los malos resultados, fue reemplazado por Fernando Gago.

El tema es que en su primera comunicación con los hinchas de Boca, la joya hizo una particular revelación y que llamó la atención en Chile. Esto porque rápidamente se olvidó de su pasado en Colo Colo.

“Estoy muy contento con mi llegada. Mis compañeros me recibieron muy bien. He visto un grupo muy sano. Ya me lo han dicho anteriormente. Hay una calidad de jugadores impresionante. Por fin se pudo lograr”, confesó feliz el ex Cacique.

Palacios buscará levantar títulos con Boca Juniors

¿De qué equipo es hincha Carlos Palacios?

Pero luego Carlos Palacios lanzó que siempre ha sido hincha de Boca Juniors, por lo que cumplió uno de sus sueños de pequeño.

“En mi casa están muy felices. Desde pequeño soy hincha de Boca, no lo quise decir para que no dijeran que me quería ganar el hincha así. Pero salieron las fotos y todos la vieron. Antes yo veía siempre los partidos de Boca en Chile. Estoy muy contento de llegar acá”, confesó la joya.

En el canal de Boca incluso revelaron que tras la entrevista llamó a su familia y estuvo por varios minutos en video llamada mostrando los títulos de Boca y los detalles de La Bombonera.