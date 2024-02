El delantero chileno Ronnie Fernández ya es jugador y flamante refuerzo del Selangor FC de Malasia. El ex Universidad de Chile arribó al exótico fútbol asiático tras su buena campaña con el Bolivar del balompié boliviano y fue presentado oficialmente en su nuevo club.

“Gracias por la bienvenida. Estamos muy contentos como familia de estar en Selangor, fue una decisión tomada en conjunto. Nos gustan las nuevas experiencias”, fueron las primeras palabras del chileno.

Agregó que “partí muy joven, desde los 18-17 años que estoy jugando al fútbol. Me ha tocado estar en varios continentes, conocer el fútbol asiático, el fútbol de Sudamérica, compartir selección nacional con grandes jugadores”.

Consultado por lo que entregará al Selangor, el delantero criollo expone que “soy un jugador muy aguerrido. Me gusta competir. Me gusta ganar. Tienen un jugador muy profesional que se va a entregar al cien por ciento para el equipo”.

Arturo Vidal y Titi Henry

“Creo que el fútbol debe tener objetivos personales, pero lo grupal, el equipo, es lo más importante. Si debiese hablar por un objetivo personal, creo que sin duda es poder ser campeón con el equipo”, complementó.

También le preguntaron quiénes son sus referentes en el fútbol y no dudó: Ronnie Fernández tiene como ídolos a Arturo Vidal y Thierry Henry.

“Creo que el corazón que tiene Vidal es muy grande para jugar al fútbol. Como delantero, me gusta el fútbol de Henry”, expuso antes de sentenciar que “van a encontrar un jugador que no le gusta hablar mucho. No me gusta hablar demasiado. Me gusta entregarme en el campo, dar lo mejor de mí en la cancha y lo van a reconocer rápidamente”.

¿Cómo le irá a Ronnie Fernández en el fútbol de Malasia? ¿Cómo le irá a Ronnie Fernández en el fútbol de Malasia? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.