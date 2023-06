La tragedia y muerte tiñen el fútbol argentino en un lamentable hecho ocurrido este sábado cuando se disputaba el partido entre River Plate contra Defensa y Justicia, por la fecha 19 de la Liga Profesional. Un hincha perdió la vida en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Olé informa al otro lado de la cordillera que el partido “River-Defensa fue suspendido porque un hincha falleció en el Monumental. El partido se cortó a los 25′ del primer tiempo porque un simpatizante se cayó de la (bandeja de la galería) Sívori alta a la media”.

En medio de la confusión por el fatídico suceso, el árbitro del partido, Fernando Rapallini, había detenido el partido mientras trataba de entender la situación entre los gestos y gritos de la tribuna hacia la gente de seguridad.

El partido se reanudó, pero ya confirmado el hasta ahora accidente y muerte del hincha, el réferi tomó la decisión de suspender el duelo definitivamente.

“Murió en el acto por un traumatismo gravísimo. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada para hacer. Con la autopsia se sabrá realmente si tenía una lesión previa o si murió producto de la caída. Era un hombre y tenía pelo largo”, informó el director del Same, Alberto Crescenti, a DSports.

Se investigan los antecedentes concretos

Los hinchas presentes en el estadio Más Monumental fueron evacuados mientras la policía ya trabajaba haciendo las primeras pericias. Inmediatamente se montó una carpa de protección visual para resguardo de la investigación y respeto del fallecido.

“Quedaron los policías haciendo la investigación correspondiente. Ésta seguirá durante las próximas horas, con el fin de detectar con precisión las causas que llevaron a que este hincha cayera desde la Sívori alta a la baja. Actualmente hay un gazebo de la Policía de la Ciudad, montado no bien intervinieron, para que nadie se acerque ni altere la escena”, informa Olé.

Por su parte, el árbitro duelo explicó que “en un momento escuché que en la tribuna cantaban para que paráramos el partido. Nos dijeron que había una persona que estaba grave, pero todavía no estaba confirmada la muerte. Cuatro o cinco minutos después nos avisaron que había fallecido, por eso los organismos de seguridad me avisaron de que se suspendía el partido”.