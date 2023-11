De a poco se empieza a armar el ambiente de Eliminatorias en nuestro país. Chile jugará su quinto y sexto partido rumbo al Mundial 2026 y, tras la fea derrota ante Venezuela en Maturín, necesita sacar buenos resultados ante Paraguay y Ecuador para que el proceso de Eduardo Berizzo no se vea truncado.

Y los guaraníes fueron los primeros en entregar la nómina para el partido contra La Roja, que se jugará el 16 de noviembre a las 21:30 horas. Una nómina que contempla a cinco jugadores que militan en Europa, además de seis del medio local, liderados por Libertad, ex club del DT, Daniel Garnero.

Dentro de esa lista local está la principal novedad del equipo: Óscar “Tacuara” Cardozo. El delantero de 40 años, de pasos por Benfica, Trabzonspor y Olympiakos en Europa, retornará al equipo nacional guaraní luego de más de dos años de ausencia.

Precisamente, su último compromiso fue la derrota ante Chile en Santiago, por 2-0. Un duelo que se jugó el 10 de octubre del 2021, rumbo al Mundial de Qatar 2022. Un largo tiempo tuvo que pasar para que el delantero, que ha sabido anotar 12 goles con la albirroja, vuelva al equipo.

Paraguay entrega una lista con cinco jugadores “europeos”

En la lista aparecen también otros nombres, los más rutilantes que cuenta. Junior Alonso (Krasnodar), Fabián Balbuena (Dínamo Moscú), Omar Alderete (Getafe), Miguel Almirón (Newcastle), Antonio Sanabria (Torino), son los jugadores llamados a marcar diferencias por las ligas en las que se desempeñan.

En total, son 29 jugadores los que convocó ese seleccionado. Piensan en el duelo ante Chile, pero también recibirán a Colombia en el Defensores del Chaco, estadio al que volvió en la fecha anterior, luego de hacer de local en el arranque en Ciudad del Este.

“Siempre la idea es atacar y que no te ataquen, esa es la idea fundamental. Hay partidos que se pueden y partidos que te cuestan más. Pero en esta no veo ninguna dificultad extrema como si la tuvimos contra Argentina para no poder jugar un partido de igual a igual”, destacó Garnero en conferencia de prensa.

“Chile tiene jugadores de mucha jerarquía y de mucha importancia en sus equipos. Hay jugadores de mucho desequilibrio, hay que ser muy respetuosos de eso, pero saber que no están en su mejor momento, vienen de perder 3-0 con Venezuela, van a tener una urgencia y una exigencia”, agregó.

¿Cuándo juega la selección chilena por eliminatorias?

Con el registro de la derrota ante Venezuela en octubre, La Roja vuelve a la cancha este jueves 16 de noviembre como local ante Paraguay, desde las 21:30 horas en el estadio Monumental. Después visita a Ecuador el martes 21 a partir de las 20:30 horas.

¿Hasta cuándo tiene contrato Eduardo Berizzo?

Tras confirmarse su llegada a La Roja, Berizzo firmó contrato hasta el término de las Clasificatorias al Mundial 2026, es decir, hasta el 30 de septiembre del 2025, con la opción de extender el vínculo, siempre y cuando se consiga entrar a la cita planetaria en Norteamérica.

