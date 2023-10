Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se acercan a su última fecha doble de este 2023, y en la programación asoma la aparición protagónica de un chileno: Piero Maza.

El jueves 16 de noviembre se jugará la quinta fecha del camino a la Copa del Mundo que se disputará en tres años más, donde la selección chilena recibirá a Paraguay, y el martes 21 se vivirá la sexta jornada, en la que la Roja visita a Ecuador. Y es en esta última donde Maza brillará.

Desde la FIFA definieron al cuerpo arbitral que impartirá justicia en el Superclásico de las Américas, que se jugará en el Estadio Maracaná, y este está compuesto casi en su totalidad por réferis criollos.

Maza se lucirá como el juez central del cotejo que se disputará en el país de la samba, y sus asistentes serán Claudio Urrutia y Miguel Rocha. Por otra parte, Felipe González fue elegido como el cuarto árbitro.

La programación de la próxima doble fecha de Eliminatorias

Esos no son los únicos representantes nacionales que verán acción en el cuerpo arbitral en el choque entre la Canarinha y la Albiceleste en el Maracaná, ya que en el VAR estará Juan Lara y el AVAR será Edson Cisternas.

Junto con eso, el asesor de árbitros será el uruguayo Darío Ubriaco, el comisario del partido será Oscar Astudillo y el oficial de seguridad será el venzolano Manuel Polanco.

Los duelos de la quinta fecha de las clasificatorias, que se jugarán todos el jueves 16 de noviembre, son: Bolivia vs Perú (17:00 horas), Venezuela vs Ecuador (19:00), Colombia vs Brasil (21:00), Argentina vs Uruguay (21:00) y Chile vs Paraguay (21:30).

Tras eso vendrá la sexta jornada, que tendrá los siguientes compromisos: Paraguay vs Colombia (20:00), Ecuador vs Chile (20:30), Uruguay vs Bolivia (20:30), Brasil vs Argentina (21:30) y Perú vs Venezuela (23:00). Todos se disputarán el martes 21.

¿Cuándo juega Chile por clasificatorias?

El jueves 16 de noviembre será el próximo desafío de la Roja. Por la fecha 5 de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, Chile recibirá a Paraguay a las 21:30 horas en el Estadio Monumental. Tras eso vendrá la sexta jornada, donde a la selección chilena le toca visitar a Ecuador en el Estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 20:30 horas.

