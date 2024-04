El sujeto en cuestión se encerró toda la noche previa al partido en el Santiago Bernabéu. ¿La razón? Pues porque no pudo comprar entrada para este duelo por la Champions League.

Hincha libera el 100% de su capacidad mental: Se encierra en el baño para ver Madrid vs City en el Bernabéu

El fanatismo por tu club te puede hacer muchas cosas, algunas demasiado locas para ser reales. Un hincha del Real Madrid puso eso a prueba en España, esto luego después de no poder comprar una entrada para el duelo ante Manchester City por los cuartos de final de la Champions League.

¿Y qué hizo se preguntarán ustedes? Pues se encerró en uno de los baños del Santiago Bernabéu para poder ver el partido. Básicamente ingresó el día interior al recinto por medio de los tour que brinda el club y se fue a encerrar a uno de los baños a probar suerte.

Y vaya que le resultó, ya que estuvo dentro por más de 24 horas hasta el momento en que inició la brega entre españoles e ingleses. Increíblemente ningún guardia ni cámara de seguridad se percató de su presencia en el recinto.

“Son las ocho y cinco y me acabo de encerrar en el tour. Me van a pillar tío. En cuanto antes me tengo que cambiar de baño, porque este lo revisan mañana en el tour”, afirmó en uno de sus relatos.

Y la jugada fue maestra, ya que dijo presente en una de las tribunas para ver el verdadero partidazo que el Real Madrid y Manchester City ofrecieron. Si, el sacrificio fue bastante, pero un 3-3 con ese nivel de golazos es algo que no se ve todos los días.

Mira el hincha que se coló en el Santiago Bernabéu:

¿Cuándo se juega la vuelta entre Real Madrid y Manchester City?

Merengues y ciudadanos se volverán a ver las caras el próximo miércoles 17 de abril (15:00 hora de Chile) en el Etihad Stadium de Inglaterra.

