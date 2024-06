Un precedente histórico en materia de racismo en el deporte se sienta en España, luego que se hiciera pública la condena a tres fanáticos del Valencia, por proferirle insultos de grueso calibre al brasileño Vinícius Junior, en el encuentro ante Real Madrid en mayo de 2023.

Durante el juicio que se realizó en el Juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia, donde se expusieron los antecedentes tras la denuncia hecha por la Liga Española, el club y el jugador, los autores de estos dichos leyeron una carta disculpándose por estos dichos.

Pese a lo anterior, la Justicia resolvió condenar a los tres hinchas a 12 meses de prisión efectiva, además de la prohibición de asistir a los estadios de fútbol para partidos de liga y selección por tres años. Sin embargo, la defensa de los fanáticos logró reducir la pena a ocho meses de cárcel y dos años sin ir a estadios.

Es la primera vez en la historia de España que se entrega un categórico dictamen en materia de racismo en el fútbol. Por ello, el propio afectado, Vinícius, entregó un comunicado en sus redes sociales donde afirmó que no es víctima, sino que “verdugo de racistas”.

¿Qué dijo Vinícius tras la condena a hinchas por racismo?

“Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha fue en vano y que debía simplemente ‘jugar al fútbol’. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de racistas. Esta primera condena penal en la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”, afirma el atacante.

Además, Vinícius Junior agrega que la condena sirve para “que otros racistas tengan miedo, se avergüencen y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para cobrar. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta convicción histórica. Más por venir…”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.