Quinteros siente "verguenza" y destruye al plantel de Vélez tras la goleada vs. River

Gustavo Quinteros recibió un golpe durísimo en la visita que Vélez Sarsfield le hizo a River Plate. El cuadro adiestrado por Martín Demichelis le sacó máximos réditos a las ventajas defensivas que ofreció el Fortín y lo aplastó por 5-0. De hecho, al cabo de la media hora de juego ya tenía tres goles de ventaja.

“Hacía rato que venimos a la cancha y no nos comíamos una milonga tan grande. ¿Tienes en la cabeza cómo se soluciona esto?”, fue la primera consulta que enfrentó Quinteros en la rueda de prensa pospartido. Por supuesto que el ex DT de Colo Colo no estaba para nada contento. Más bien lo contrario.

Y quedó clarísimo tras escuchar sus palabras, aunque era de perogrullo. “Es un resultado que da vergüenza. A mí como entrenador me da vergüenza. Nunca esperaba una actuación en el primer tiempo con tanta fragilidad en la marca, dejar tan libres a los rivales en el área”, fue la fuerte crítica que lanzó el DT argentino-boliviano.

“Regalamos dos goles de pelota parada, otro gol que tocamos para atrás al rival. Fuimos un equipo muy frágil defensivamente, perdimos casi todos los duelos. River fue superior en todo momento”, manifestó también Quinteros, quien les repartió varios fustigamientos a sus dirigidos.

Pero no se quedó sólo en eso. “El segundo tiempo lo mejoramos, hablamos mucho de esa fragilidad y falta de actitud en la marca y la concentración. Pero era demasiado tarde. Hay mucho trabajo por hacer”, fue el duro diagnóstico del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Quinteros reprocha al plantel de Vélez tras el 5-0 sufrido ante River Plate

Gustavo Quinteros no dejó ahí su análisis sobre el rendimiento de Vélez Sarsfield ante River Plate, que tuvo al chileno Paulo Díaz como titular y fue ovacionado. “Debemos cambiar la actitud. Es un grupo que ante la primera adversidad se cae mucho animícamente. Le cuestan las situaciones adversas”, marcó el estratego, quien dirigió durante tres años y tres meses al Cacique.

“Es un tema anímico que hay que resolver. Será difícil esta semana y estos días, pero la revancha está en el próximo partido. Tenemos que cambiar la actitud, la forma y ser un equipo mucho más agresivo en todo sentido. Dejamos recibir muy libre a (Facundo) Colidio en los pivoteos. Jugó muy libre el volante central, les dimos libertad a los laterales. No fuimos un equipo agresivo ni hicimos lo que entrenamos”, se desahogó Quinteros.

Por cierto, el ex estratego de Universidad Católica cree que hay que completar el plantel para ponerse plazos de rendimiento del equipo. “Se fueron dos delanteros y todavía no los pudimos reemplazar”, dijo en alusión a Walter Bou, quien pasó a Lanús y a Santiago Castro, quien se sumará al Bologna de Italia luego del Preolímpico 2024 que disputa con la selección de Argentina.

¿Cómo va Vélez en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga en Argentina?

Así le ha ido a Vélez Sarsfield en la fase regular de la Copa de la Liga en Argentina al cabo de tres fechas.

