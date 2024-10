Gustavo Quinteros aterrizó en el fútbol de Argentina luego de tres años y tres meses en Colo Colo. Y en el último tiempo, el DT ha tenido un rendimiento espectacular junto a Vélez Sarsfield. Aunque sufrió una dura derrota en la 16° fecha de la Liga Profesional de Argentina.

El Fortín cayó por 3-0 en su visita a Rosario Central. El panorama comenzó a oscurecer después de una desatención defensiva. Un pase atrás de Agustín Bouzat terminó en una falta dentro del área y una tarjeta roja directa. Entre Damián Fernández y el arquero Tomás Marchiori no se comunicaron de la mejor manera.

Por eso mismo, Ignacio Malcorra corrió hasta la pelota y se la quedó. A Fernández no le quedó otra que tomarlo para evitar su avance. El pelilargo volante ofensivo cayó dentro del área. El árbitro del encuentro, Darío Herrera, no dudó en el cobro de la falta. Tampoco en expulsar al zaguero central velezano.

Malcorra cimentó la victoria de los Canallas, que en la segunda parte anotaron gracias a Agustín Sández y a Kevin Ortiz. “La derrota fue porque el rival consiguió hacer un gol de penal. Fue bastante dudoso. La expulsión también. No fue una falta que pueda determinar que fue expulsión”, introdujo Quinteros en su reproche pospartido.

Darío Herrera, el árbitro apuntado por Quinteros. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Hubo otra jugada en el área: Sández lo agarra a (Braian) Romero de forma más agresiva y no cobra nada. Es una lástima. Nos dejó sin posibilidades y en el mejor momento del segundo tiempo, cuando tuvimos más la pelota y pudimos buscar el empate, nos hicieron un gol de cabeza. Fue un golazo. Central ganó bien porque hizo los goles, pero el árbitro hizo mucho para este resultado negativo para Vélez”, añadió Quinteros. Su molestia fue evidente.

Quinteros critica fuerte a Darío Herrera en Argentina: ¡el feo recuerdo del árbitro con Colo Colo!

La crítica de Gustavo Quinteros a Darío Herrera en Argentina no se detuvo ahí, aunque ya quedó muy atrás aquel recuerdo amarguísimo que vivió con el réferi cuando dirigía a Colo Colo. “No medimos de la misma manera los agarrones en el área. Los criterios son raros a veces. Tuvo mucho que ver cobrar uno y el otro no”, expuso el DT.

“Ellos aprovecharon muy bien el penal, un gol de cabeza y un remate de media distancia. Esto nos duele, haber perdido de esta manera con una jugada muy dudosa y analizable. El partido se perdió, ya está. Lo que duele es que los árbitros no utilicen los mismos criterios y los del VAR tampoco, ellos son los que ven”, añadió Quinteros.

“Este partido no se perdió por cansancio, se perdió porque estuvimos la mayoría del tiempo con un jugador menos. Así es difícil revertir una situación de un gol en contra. No tiene nada que ver el cansancio. Los jugadores que entraron estaban bien y aquellos que reemplazaron a los que venían jugando lo hicieron bien. No fue un tema físico”, expuso el adiestrador, quien tiene a Vélez Sarsfield en la cima de la tabla de posiciones.

“Para mí, si es penal el agarrón de Damián Fernández, es mucho más penal el otro. Pero bueno, es el criterio. Ya está. Fue un error del árbitro y nos perjudicó. Central ganó bien, no tiene nada que ver ese error. Hay que seguir jugando de la misma manera e ir en busca de un resultado positivo”, cerró Quinteros.

Este juez, Darío Herrera, fue quien impartió justicia en una durísima derrota de Quinteros en el Cacique. Por la Copa Sudamericana 2022, el cuadro albo sufrió una goleada ante el América MG, cuadro que a la postre descendió a la segunda división brasileña aquella temporada. Con ese 5-1 del cuadro de Minas Gerais, el Eterno Campeón le dijo adiós al plano internacional de ese año con una vergüenza.

Gonzalo Mastriani marca uno de los goles del América MG en esa pesadilla. (Imago).

Así va Vélez en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina 2024

Vélez Sarsfield continúa como líder de la tabla de posiciones en la Liga Profesional de Argentina 2024 al cabo de 16 fechas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!