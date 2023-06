¡Qué cerca, Cecilio! Waterman llega a destiempo y falla una clara ocasión en el Panamá vs. Canadá

Cecilio Waterman fue titular en la semifinal de la Concacaf Nations League. Y tuvo buenos minutos en el Panamá vs. Canadá. Pero también un par de jugadas sin mucha fortuna. El delantero de Cobresal estuvo a punto de empatar, pero falló una clara ocasión en el decisivo partido jugado en Las Vegas, Estados Unidos.

Se jugaban 29′ cuando los panameños dispusieron de una pelota detenida que terminó en una chance del 1-1. Cuatro minutos antes, Jonathan David había puesto en ventaja al cuadro canadiense, que jugó el Mundial de Qatar 2022.

Y Fidel Escobar ejecutó un tiro libre con toda la esperanza en lograr el empate. El defensor central del Deportivo Saprissa sacó un potente remate que complicó mucho al portero Milan Borjan. Pese a la dificultad, el golero pudo bloquear la bola.

Fue entonces que apareció Cecilio Waterman, quien se había desmarcado de buena manera en la jugada. Pero no encontró cómo impactar el balón y mandarlo a la portería. Tras una serie de rebotes, Borjan pudo asegurar la pelota en sus guantes.

El reloj marcaba los 33′ cuando Waterman apareció nuevamente. Esta vez, con una patada que fue sancionada con foul. Esa decisión no le gustó mucho al ex Everton y Universidad de Concepción, que le protestó al juez costarricense Juan Calderón. Pese al golpe, el “Hombre Agua” no recibió la amonestación.

La secuencia de la clara ocasión que tuvo Waterman en el Canadá vs. Panamá