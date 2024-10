La gala del Balón de Oro, que concluyó con Rodri como el ganador, no estuvo exenta de problemas. La ausencia de Vinícius y del Real Madrid luego de que se conociera que el brasileño no ganaría el premio o el hostil recibimiento al Dibu Martínez fueron algunos temas que marcaron el evento.

Otra controversia tuvo que ver con Alejandro Garnacho, quien era uno de los candidatos al Trofeo Kopa al mejor jugador menor de 21 años. En las últimas horas, un periodista argentino que trabaja para TNT Sports acusó un feo ninguneo del futbolista del Manchester United y la selección argentina.

Emiliano Raggi contó su experiencia con Garnacho en redes sociales. “Sigo incrédulo. Pido hacerle una pequeña entrevista para Argentina. Pasa dos veces, le digo buenamente la clásica “¿Ale, puede ser un minuto para Argentina?”. Ni me mira y le dice a la chica de la organización que lo acompañaba: “Solo hago entrevistas en inglés”. Lo dice en español“, contó.

“Incluso le dio una entrevista a la televisión española en inglés. Ante este panorama, insisto en español y me dicen que no. Me negué a entrevistarlo. Mis colegas de Brasil y Francia, al lado mío, no podían entender la situación. Es como si Ederson o Martinelli o Paquetá pidieran hablar con la TV de Brasil en inglés“.

Alejandro Garnacho no quiso hablar con la TV argentina. Tampoco dar entrevistas en español | Getty Images

La molestia de un periodista argentino con Garnacho

Emiliano Raggi agregó que “anoche entrevisté a Dibu Martínez (que también juega en Premier y es el mejor arquero del mundo por 2do año consecutivo) en perfecto español. Mismo idioma y excelente predisposición de Rodri (otro de Premier) y Aitana, los grandes ganadores de la noche”.

“Que ni me mires teniéndome al lado y te niegues a hablar en español para la TV argentina siendo argentino y jugador de la selección es algo que no voy a entender. Prefiero que me digas que no tienes ganas de hablar y listo, más fácil”, apuntó el periodista deportivo.

Por último, recalcó que “es la actitud y las maneras lo que no puedo entender. Conozco muchísimos futbolistas educados y buena gente. Que ganaron todo. Quizás sea buen momento para Garnacho de mirarse en ese espejo”.