Palestino no se moverá de Santiago para los octavos de final en Copa Sudamericana

De manera épica, Palestino se metió en los octavos de final en Copa Sudamericana, tras derrotar como visitante al Cuiabábrasileño, y enfrentará en la próxima ronda al Independiente Medellín colombiano, con un asunto importante por definir.

Luego de que la Conmebol decretara que no se podía jugar en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo de Concepción, tras el duelo de ida en Playoffs, el cuadro árabe debe definir en qué escenario albergará su próximo duelo el miércoles 14 de agosto a las 20:30 horas.

Pues bien, la situación parece que va a llegar a buen puerto para Palestino. Su presidente, Jorge Uauy, confirmó en diálogo con Radio ADN que hay negociaciones con el Instituto Nacional de Deportes para poder usar el Estadio Nacional en su próximo compromiso internacional.

“Es importante que este tipo de partidos se vean masivamente. No hemos jugado ningún partido de local. Palestino podría colocar valores muy populares, que no excedan los 10 mil pesos una Andes. En eso no tenemos ningún reparo, lo hemos hecho en los partidos que nos ha tocado jugar”, afirmó el directivo.

¿Dónde será local Palestino en Copa Sudamericana?

La situación no es menor para los tetracolores, puesto que a partir de octavos de final, la Conmebol exige que los estadios tengan una capacidad mínima de 20 mil espectadores, y en Santiago sólo hay dos opciones: en Ñuñoa y el Estadio Monumental.

Si tomamos en cuenta que esa misma semana juega Colo Colo por Copa Libertadores, ya se descarta Pedreros. Por ello, ADN señala que “el IND está dispuesto a negociar y llegar a un acuerdo con Palestino”, para que el duelo por Sudamericana se juegue en el Nacional.

¿Cuándo se juega la serie con Independiente Medellín?

De acuerdo a la programación dada a conocer por Conmebol, el duelo de ida se jugará el el miércoles 14 de agosto a las 20:30 horas, en recinto por confirmar; mientras que la revancha se disputará el miércoles 21 a las 20:30 horas en el Estadio Hernán Ramírez Villegas.

