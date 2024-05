El St. George logró subir a la tercera categoría en los Países Bajos tras recibir toda la ayuda posible el árbitro Jan Smit, quien no tuvo vergüenza en festejar junto a los jugadores.

Un insólito hecho se produjo en el fútbol de Países Bajos, donde el St. George logró ascender a la tercera división tras vencer al De Valken. La ayuda del árbitro del partido, de nombre Jan Smit, quedó a la vista de todos, con cuatro expulsiones para el visitante y 15 minutos agregados sobre el final.

Hasta ahí todo lo normal en que puede involucrar a un árbitro derechamente saquero, pero lo que vino después rompió todo los límites del pudor.

Resulta que el cuestionado juez no tuvo ninguna vergüenza en ir a festejar el ascenso junto al plantel del St. George. Tal como lo lee, el bueno de Jan Smit celebró como un hincha más y hasta levantó la copa de campeón.

Obviamente que esto no se quedó hasta acá, ya que el De Valken envió un duro reclamo a la Federación de Países Bajos, que decidió nada más ni nada menos que suspender de por vida a Smit.

“Esperamos una actitud neutral del árbitro y que los dos equipos sea tratados con respeto”, expresó la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol.

Además Daan Schippers, portavoz de la KNVB, declaró que “hemos recibido varias quejas después del partido del domingo. Esta mañana llamamos al señor Smit y le dijimos que ya no puede arbitrar partidos. Esperamos una actitud neutral por parte de un árbitro y que ambos equipos sean tratados con respeto. Eso es, por supuesto, dónde pertenece esta actitud”.

El festejo de Smit en Países Bajos

La defensa de Smit no se hizo esperar y en declaraciones recogidas por la revista neerlandesa ‘Voetbal’ señaló que “no estuve de fiesta con los jugadores en absoluto. Simplemente canté una canción y levanté la copa una vez. Eso es lo único. Me parece demasiado triste que la KNVB me despida por ese motivo. Es ridículo”.

Jan Smit en el 2021 ya había sido suspendido por “conductas inapropiadas” en Países Bajos. | Foto: Archivo.

“Puedo entender que el De Valken esté decepcionado con el desarrollo del partido. Sin embargo, en mi opinión, las cuatro tarjetas rojas mostradas estaban cien por cien justificadas”, concluyó el ahora ex árbitro.

