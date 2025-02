🤔 Demitido do Rennes, Jorge Sampaoli está livre no mercado e tem uma marca "indigesta": nunca comandou um clube por 100 ou mais jogos. ❌ A notícia da demissão repercutiu entre a torcida do @SantosFC, considerado por muitos o melhor trabalho dele no Brasil. Concorda? 👀

2 Reply Copy link