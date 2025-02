Neymar se robó todas las miradas en el fútbol brasileño. El delantero del Santos fue clave en el triunfo ante Internacional y con golazo olímpico puso el definitivo 3-0 por el campeonato Paulista.

Anotación que no estuvo ajena a polémicas ya que el ex Barcelona y PSG estaba siendo pifiado por el público presente. Por lo mismo tuvo una particular dedicatoria.

“Saqué un córner, me provocaron y pedí que cantaran más. Luego de eso, fue asistencia. Cuando fui de nuevo, volvieron a gritarme. Pensé: ‘Ahora el gol lo voy a hacer yo’. Salió un tiro muy bonito. Fue el primer gol olímpico de mi carrera”, comentó tras ser elegido como figura del encuentro.

El recado de Neymar a Flamengo

Pero las palabras de Neymar también apuntaron al Flamengo, lo que llamó la atención en Brasil por una particular petición. Esto debido a que se ha solicitado mejorar el estado de las canchas.

A tal punto que el DT de Erick Pulgar, Filipe Luis, pidió que se mantengan los campos de juego de pasto natural y no sintético como se planteó más de una ocasión.

“Confieso que hoy ha sido un partido donde el terreno de juego ha complicado bastante. Sólo es una pista sobre lo que dijeron Filipe Luís y Abel. Debe ser un césped con condiciones naturales, que siempre son las más favorables para los jugadores”, recalcó Ney.

Incluso el seleccionado brasileño lanzó sus dardos hasta a la FIFA para que apoye la opción de que se juegue en campo natural. “Eso es lo que dijo Filipe Luís el otro día: en la Serie A, para la evolución del fútbol brasileño, creo que debe ser una obligación tener un buen campo natural, debe ser una obligación entre la CBF y la FIFA”, sentenció.