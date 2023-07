Matías Marín fue presentado oficialmente como refuerzo de Belgrano de Córdoba. El talentoso enganche dejó O’Higgins como el jugador más determinante del Capo de Provincia cada vez más complicado en el Campeonato Nacional. Llegó hasta la Liga Profesional para ocupar el lugar de un volante ofensivo que se pelean Italia y Argentina.

Y el zurdo formado en Santiago Wanderers fue recibido con un beneplácito que lo envalentona para el inicio de su etapa en el Pirata cordobés. Le entregaron la “10” que hasta hace poco utilizó Bruno Zapelli, un volante ofensivo de 21 años que fue un producto de la cantera.

De hecho, hace algunos días, Zapelli fue presentado en el Athletico PR. El nuevo equipo de Arturo Vidal en el Brasileirao pagó cinco millones de dólares para quedarse con la carta del futbolista, quien ya tuvo una aparición con la selección de Italia. Fue el 24 de marzo, cuando el equipo Sub 21 de la Azzurra se impuso por 2-0 a Serbia en un amistoso.

Matías Marín recibe la “10” de Zapelli, el enganche que se pelean Italia y Argentina

Cuando me llegó la opción sentía que tenía que tomarla. En O’Higgins tuve un desafío, gracias a dios pude andar bien y se interesó otro club en mí. Lo tomé de muy buena manera, me voy bien agradecido del club. Creo que tiene de todo para que uno crezca como persona y jugador. Creo que lo hice bien, me sentí querido y con confianza”, resumió Matías Marín de su paso por O’Higgins.

Pero eso ya es parte de la historia, pues ahora luce la “10” de Belgrano de Córdoba, que compró el 80 por ciento del pase del oriundo de Viña del Mar, quien firmó un contrato hasta diciembre de 2026. Ya tiene en su poder el dorsal que utilizó de gran forma el ítalo argentino Bruno Zapelli.

A pesar de haber tenido un partido amistoso por Italia, el compañero de Vidal y Luciano Arriagada en el Athletico PR fue convocado a la Sub 23 de Argentina por Javier Mascherano. No sólo aceptó la citación. También explicó que una determinación entre la Albiceleste y el combinado italiano está prácticamente zanjada.

“Siempre voy a hacer todo para jugar para Argentina. Mi sueño es jugar ahí”, afirmó el volante ofensivo que el 17 de mayo cumplió 21 años. El mismo que dejó vacante el número de camiseta que ahora luce un talento chileno: Matías Marín, quien apunta altísimo con su traspaso al fútbol de Argentina.