Gravísima denuncia contra Argentina Sub 20: Guatemala acusa a Javier Mascherano de espionaje

Un no tan convincente debut tuvo Argentina en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en ese país. El equipo de Javier Mascherano mostró las mismas dudas que mostró en el Sudamericano de la categoría, donde no logró clasificar, y solo pudo vencer por 2-1 a Uzbekistán luego de comenzar cayendo.

Y es que el equipo que se clasificó al certamen mundialista por secretaría, luego de la determinación de la FIFA de darle la sede del torneo tras los problemas con Indonesia, anfitrión original, no muestra un nivel que entusiasme para repetir la hazaña del Mundial 2001, cuando salieron campeones en casa.

Lo cierto es que, tras ese triunfo inaugural, Argentina se prepara para enfrentar a Guatemala, también en el Estadio Único de Santiago del Estero. Un duelo que podría significar, con anticipación, la clasificación a la siguiente fase, aunque para lograrlo deben mejorar en lo colectivo.

Pero, en lo que parecía un partido sin demasiada historia, de pronto tomó otros ribetes. Y es que, de acuerdo con Doble Amarilla, desde el cuerpo técnico de Guatemala acusaron a Javier Mascherano de estar espiándolos de cara a ese compromiso. De hecho, señalaron que hubo un infiltrado que se coló en el vestuario para ver sus estrategias.

El elenco centroamericano anunció que interpondrán una queja disciplinaria contra Argentina, aunque por ahora no lo ha hecho formalmente. El apuntado principal, como suele ser en estos casos, es el técnico del equipo, Javier Mascherano.

“Esta persona se preocupó, porque en el momento que había menos gente, se metió a grabar todas las hojas que tenemos de la charla técnica, el parado defensivo, el parado ofensivo, lo grabaron todo”, relató el técnico de Guatemala, Rafael Loredo.

FIFA está muy preocupada por el Fair Play y se van a encargar de chequearlo. Hay fotos de la persona y está acreditada e identificada. Es del cuerpo técnico argentino”, agrego el DT.