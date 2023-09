Inter de Porto Alegre dio una gran paso rumbo a la final de la Copa Libertadores 2023. La noche de este miércoles el Colorado, con Charles Aránguiz como titular, igualó 2 a 2 contra Fluminense.

Si bien tuvieron chances para llevarse el triunfo, el resultado no molesta para nada. Y es que ahora como locales pueden asegurar el boleto en la definición del torneo, algo que tiene al plantel más que ilusionado.

La ilusión del Inter de Porto Alegre y Charles Aránguiz en la Copa Libertadores

Tras el empate con Fluminense el técnico del Inter de Porto Alegre, Eduardo Coudet, habló en conferencia de prensa y analizó lo ocurrido en Copa Libertadores. “Salimos 1-1 en la primera parte y creo que podríamos habernos adelantado. Quedaron con 10. La idea era sacar el resultado con un hombre más. Le creamos el gol a Mercado (anulado) y luego a Alan (Patrick)”.

“Evidentemente, encajar un gol a balón parado al final no me gusta. Termina el juego con una sensación fea. Me voy de aquí sabiendo que estamos a una victoria en casa. Es una realidad buena y positiva. Tengo este sentimiento positivo. Tendremos un partido en Beira-Rio con nuestra afición y nos prepararemos para hacer un gran partido como lo hicimos hoy”, añadió.

Pero más allá de ello, Eduardo Coudet dejó claro que Inter de Porto Alegre puede soñar en grande. “Cometimos errores, pero también hicimos muchas cosas buenas. Podríamos haber marcado más goles, pero siento que el equipo salió al campo con una buena estrategia y molestamos al rival. Vamos a nuestra casa y si ganamos, pasamos”.

En esa misma línea el DT recalcó que “la Libertadores es así, partidos de detalles, no te puedes equivocar. Así que vamos a intentar hacer un gran partido en casa, contra un gran rival y contra un gran entrenador. Estamos más vivos que nunca”, complementó.

“Preparar una gran semana de trabajo para darle alegrías a la afición y llegar a la final de este torneo. Volver a jugar un buen partido. La sensación de quedar 2-2 no demuestra todo lo bueno que hicimos. Destacar también a sus porteros. Tuvo una gran noche y ayudó mucho al equipo. Cuando el portero rival funciona es porque vamos por el camino correcto”, sentenció.

Charles Aránguiz y el Inter de Porto Alegre están a 90 (o 120) minutos de meterse en la final de la Copa Libertadores. Como locales el Colorado tiene la misión de cumplir con su parte y así ir a pelear por el título más importante a nivel de clubes en el continente.

¿Cuándo es la vuelta entre Inter de Porto Alegre y Fluminense por Copa Libertadores 2023?

Inter de Porto Alegre y Fluminense igualaron 2 a 2, dejando la definición del boleto a la final de Copa Libertadores para la vuelta. Esta se llevará a cabo el próximo miércoles 4 de octubre desde las 21:30 horas de nuestro país.

¿Cuáles son los números de Charles Aránguiz en el Inter de Porto Alegre?

Sumando todas las temporadas, Charles Aránguiz ha disputado un total de 51 partidos oficiales con el Inter de Porto Alegre. En ellos ha dejado seis goles y cuatro asistencias.