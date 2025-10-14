Más de 202 mil visualizaciones: El gesto de Paulo Díaz que provoca la furia en River Plate

River Plate no lo pasa bien en el torneo argentino. Tras quedar fuera de la Copa Libertadores, el rumbo del cuadro dirigido por Marcelo Gallardo sigue a los tumbos y ahora cayó ante Sarmiento de Iván Morales.

El ex Colo Colo aprovechó el error de Franco Armani y extendió la mala racha de cinco fechas sin saber de victorias en el campeonato de clausura. Situación que pone en duda la continuidad del “Muñeco” en la banca del “Millonario”.

Sin embargo, el enojo de los hinchas se trasladó hacia los jugadores y ahora apuntaron contra Paulo Díaz. El chileno es cuestionado por su bajo nivel pero además se le reclama por un particular gesto que tuvo con la hinchada. Lo que marcó el quiebre definitivo según indican al otro lado de la Cordillera.

Es que tras el pitazo final, todo el plantel de River se despidió de los hinchas que llegaron al Estadio Monumental el reciente domingo. Pero el seleccionado nacional no participó de dicho acto y se fue a camarines de inmediato. Incluso ni cruzó mirada con Gallardo. Lo que provocó la furia de la parcialidad trasandina. Si solo el registro llegó a superar las 202 mil visualizaciones en X.

¿Porqué critican a Paulo Díaz?

Paulo Díaz se ganó el enojo de los hinchas de River Plate al no despedirse del equipo tras la derrota ante Sarmiento. Pero esto ya solo vino a desatar la furia en su contra por una campaña del 2025 que ha sido para el olvido.

“Yo pensaba que podía ser un referente, pero es un irrespetuoso”, lanzó de entrada Renzo Pantich en AZZ. Es que ya este nuevo acto del central solo vino a lapidar su situación en el club. Por lo que ahora se exige su salida definitiva a fin de año.

“Se cagó en el cariño de la gente. Lo ovacionaban y él utilizó el clamor popular para exigir que le dupliquen el sueldo y le renueven el contrato. Ahora no tuvo la deferencia de levantar las manos y despedirse de la gente… Como voy a esperar algo de alguien que se crió en Chile”, agregó el periodista partidario de River Plate.

