Manuel Pellegrini en éxtasis tras matar la mala racha: "No tengo ninguna intención de irme"

El Real Betis del técnico nacional Manuel Pellegrini por fin pudo celebrar en La Liga, luego de vencer por 3-1 al Celta de Vigo, por lo que dejan en el pasado la mala racha de cuatro partidos sin saber de victorias.

Si bien no contó con la participación de Claudio Bravo en la portería del equipo, donde otra vez le entregó la confianza al portugués Rui Silva, el entrenador pudo suspirar en la cancha.

La celebración del triunfo no fue sólo en el camarín, porque las cámaras captaron la gran alegría de Pellegrini, quien también mandó un mensaje a los rumores de una salida.

“Creo que van a ser tres putos que valorizamos mucho, y nos van a permitir mantenernos en pelea, no sólo de la boca para fuera si no también matemáticamente”, comentó.

Para todos

El técnico chileno ocupó un momento para analizar el tiempo de la mala racha con el Real Betis, donde siempre mantuvo la confianza en lo que podían desarrollar sus jugadores.

“Creo que dentro de las cuatro derrotas tuvimos tiempos muy bien marcados. Los resultados no se dieron. Tuvimos la capacidad de sacarnos la presión de encima, en el segundo tiempo nos soltamos y estoy muy contento de haber salido de esta racha. Todavía queda mucho por pelear, y vamos a seguir con ambición tratando de conseguir algún logro”, explicó.

Pese a que tuvo que salir a desmentir acercamientos con la Roma para la próxima temporada, el triunfo del Betis lo dejó en éxtasis, tano así que le mandó un mensaje a todos los hinchas para su futuro.

“Valorizo mucho lo de la hinchada de hoy, eso ha sido la tónica del año completo, yo estoy muy contento aquí y no tengo ninguna intención de irme, hay rumores, uno hace un viaje y poco menos que estoy buscando equipo, personalmente no tengo ninguna razón de querer partir, soy una persona agradecida de la hinchada que me ha tratado siempre muy bien”, finalizó.

Revisa los goles:

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.