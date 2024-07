Alexis Sánchez sigue en la búsqueda de club para la próxima temporada. El seleccionado nacional tiene como principal opción retornar al Olympique de Marsella.

Según detallan desde Francia ya se iniciaron los primeros contactos. Incluso el niño maravilla expresó sus pretensiones económicas y ahora se deben sentar a negociar un posible acuerdo.

El tema es que esta opción fue duramente criticado por uno de los grandes ídolos de “Los Focenses”. Es que Eric Di Meco, quien ganó la Champions League con el Marsella en 1993, reconoció que a pesar de los años Alexis sigue siendo “extraordinario”. Incluso con su experiencia es un “veterano exitoso” y que podría aportar un salto de calidad al equipo.

Pero a su vez puso en duda la llegada del nacido en Tocopilla por el irregular momento que vive y por el pasado que lo condena en Francia.

Criticas contra Alexis Sánchez

“La última vez que se fue no fue algo bueno para el club. No estoy seguro que en esta etapa le tengan mucha paciencia”, expresó en el programa Rothen S’enflamme. Pero para ejemplificar sus dudas sobre Sánchez puso sobre la mesa un particular ejemplo.

“Las historias de amor que terminan mal y vuelven, muchas veces terminan mal. Las segundas partes no siempre son de las mejores”, sentenció el lateral izquierdo que también ganó cinco veces la Ligue 1 y la copa de Francia en 1989.