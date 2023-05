Con el tema de Vinícius Junior latente, por su grave acusación de racismo en el partido de La Liga que disputaron el Valencia contra el Real Madrid, que se ha ganado el repudio de todo el mundo, aparece un nuevo caso, esta vez en Argentina.

Todo, porque el jugador colombiano Hugo Rodallega, lamentó una situación vivida en la Copa Sudamericana, cuando su equipo, Independiente de Santa Fe visitó a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Fue el propio atacante quien, ante las cámaras, expresó su molestia y tristeza por lo vivido con los simpatizantes del Lobo, donde, tal como Vinícius, denunció actos de discriminación y racismo.

“No mejoramos como humanidad, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. Una tristeza qu vengamos aquí, no estoy diciendo que perdimos porque la gente ofenda, porque es normal. Pero el tema del racismo ya cansa”, comenzó explicando.

Más allá de la victoria de los argentinos por 1-0, el jugador quedó muy dolido por la forma en que fue tratado junto a sus compañeros: “Que te llamen mono, que te llamen negro es una falta de respeto y una tristeza”.

“Nos pasó a todos, cuando hubo el problema, que son problemas dentro de la cancha, donde podemos discutir, pueden haber expulsados, es normal. Pero que la gente se meta con el tema de la raza, eso en vez de rabia da tristeza”, detalló.

En ese sentido, deja en claro que se van dolidos por lo vivido y por el trato recibido, donde pide detener estas situaciones que están pasando en todo el mundo.

“No me duele perder al último minuto, nosotros en Bogota lo ganamos así. Ellos se van co la fortuna de ganar, pero me duelo lo que pasa en el estadio, en el entorno, porque allá los respetamos y ellos no hicieron lo mismo”, finalizó.

Revisa sus declaraciones: