Días movidos par Paulo Díaz en Buenos Aires. El defensa central de River Plate desestimó una oferta desde Medio Oriente y prefirió seguir en el club de la capital argentina, mientras los hinchas millonarios celebran su permanencia.

Este miércoles, el defensa chileno firmó un nuevo contrato con la institución millonaria, el cual lo hace acreedor del mejor sueldo del equipo, además de tener vigencia hasta fines de 2027.

Es decir, tres años más jugaría Paulo Díaz en uno de los grandes de Argentina. El chileno privilegió, de esta forma, la competencia por encima de los petrodólares, que pretendían llevarlo a Arabia Saudita.

Final feliz y nuevo comienzo. El chileno no solo festejó su renovación, sino que en las redes del club se mostró contento con su permanencia y envió un mensaje a todos los hinchas de River Plate.

¿Por cuánto se queda Paulo Díaz?

“Para su tranquilidad y la mía seguimos acá en River”, dijo el defensa chileno en un video mostrado en las redes sociales del elenco millonario, el que mostró prácticamente un minuto a minuto con su renovación.

No es para menos. Paulo Díaz será el mejor pagado, no solamente del equipo, sino de todo el fútbol trasandino. Además, su cláusula de salida se extendió, por lo que ya no habrá que pagar los ocho millones de dólares que ofrecía el Al Qadsiah para llevárselo, sino que la no despreciable cifra de diez millones de dólares.

Con esto, Paulo Díaz extendió, además, su tiempo en la Banda Sangre. Si en un principio estaría hasta fines de 2026, ahora tiene una vigencia en el club de un año más. Quiere decir que, a menos que alguien pague los 10 palitos verdes, el chileno seguirá en River Plate por tres años más.