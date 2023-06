Casi un año tuvo que pasar para que Felipe Mora volviera a las canchas. En agosto de 2022, el delantero del Portland Timbers se sometió a una restauración de cartílago en su rodilla izquierda, lo que le significó estar 11 meses fuera de las canchas. Pero ya no más.

El ex Universidad de Chile retornó oficialmente a la actividad este sábado por la noche, cuando ingresó a los 76′ del empate de los Timbers y New York City FC en la MLS. El Providence Park, la casa de su equipo, se vino abajo con aplausos para el chileno en su regreso.

Después, en conferencia de prensa, Mora no contuvo su emoción. “Cuando entré sentí que estaba volviendo a nacer. Fueron muchas sensaciones, primero cuando terminó el partido y llegaron corriendo mis hijos. Mi hijo estaba llorando, siempre me preguntaba cuándo iba a volver a jugar. Después me abracé con mi esposa, que sufrió como sufrimos todos”, contó.

“Me queda mucho por mejorar, fue mucho tiempo fuera de una cancha. Fue todo muy difícil, a mí me gusta jugar fútbol, amo entrenar con mis compañeros y fue una lesión que no me esperaba, pero creo que este tiempo me sirvió mucho y me hizo una persona más fuerte”, agregó.

Hace unos meses, Mora comentó la dificultad de la cirugía a la que se sometió. “Lo primero que me hice fue una artroscopia. Es una limpieza de todo lo malo que tenía en la rodilla, pero no me solucionó el problema detrás, que era el desprendimiento de cartílago y en el hueso”, contó a Deportes 13.

“Fui a ver un experto en Los Angeles y me recomendó la operación grande que al final fue la que me hice: un injerto de cartílago y hueso de un cadáver. Suena fuerte. Me pasaron un pedazo de hueso y cartílago de una persona fallecida”, agregó aquella vez.