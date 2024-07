Racing Club no pudo por la fecha 7 de la Liga Profesional Argentina y cayó por 1-0 frente a Sarmiento, en el estadio Eva Perón de Junín, en la Provincia de Buenos Aires. Gabriel Arias fue titular en La Academia mientras Iván Morales ingresó a los 84′ en los locales.

El gol de Sarmiento llegó a los 19′ en los pies de Ezequiel Naya, tras la incapacidad de Racing para despejar y un desvío que dejó con menos opciones al arquero de la selección chilena.

Sin embargo, Arias se lució en los 67′ con una doble atajada que evitó una nueva caída de su portería: fue un disparo de distancia que se fue de bote en bote. el meta argentino-chileno estuvo dubitativo en la contención a medias, pero cumplió ante la dificultad que tomó el balón.

Y sobre la misma se paró rápido para achicar y atajar con el hombro una segunda arremetida de Sarmiento, ganándose los elogios de la transmisión del partido por su gran intervención.

200 partidos en el arco de Racing

Y no fue cualquier duelo: el meta nacional cumplió 200 partidos defendiendo la portería de La Academia: “para mí Racing es un club muy importante en mi carrera. Me hizo ser varias veces campeón, el que me dio una trascendencia a nivel internacional muy grande”, dijo tras el duelo a ESPN.

Gabriel Arias sentencia: “pero yo quiero ganar más títulos y ser más competitivo, estar con Racing en lo más alto cada fin de semana. Para eso hay que seguir trabajando porque a fin de año quiero ser campeón”.

Amarga derrota en partido récord de Arias y doble tapada.

Con la derrota, Racing es cuarto en el fútbol argentino con 13 puntos, pero puede caer lugares con el resto de la fecha. El líder es Huracán con 15 unidades.

Por la próxima fecha, el Racing de Gabriel Arias recibe a Unión este domingo 28 de julio, mientras Sarmiento de Iván Morales visitará a River Plate de Paulo Díaz.

Revisa el compacto de Sarmiento vs. Racing y la doble atajada de Arias