Karim Benzema es uno de los grandes protagonistas del actual mercado de pases. El delantero francés fue cortado del Al-Ittihad de Arabia Saudita, siendo marginado por Marcelo Gallardo tras faltar a algunos entrenamientos.

Lo cierto es que desde Europa ya se menciona que está en la orbita de equipos como el Manchester United y Chelsea, siendo posiblemente parte de la fuga de estrellas de la Saudí Pro League.

Hugues Vigier, el abogado del francés, entregó en charla con BFMTV interesantes pistas del futuro de su cliente, dejando en claro que en el pasado ya supo como salir de situaciones complejas como esta.

“Karim ha tenido altibajos en su vida deportiva y tal vez este período (en el Al-Ittihad) sea menos próspero. También se lesionó. Se fue por unos días, estuvo alejado del equipo por el ciclón (en Mauricio) y regresó a Arabia Saudita”, afirmó Vigier.

En ese sentido, el jurista declaró que “lo vimos resurgir de las cenizas. Si recuerdan, no jugó mucho cuando llegó al Real Madrid, luego se convirtió en este jugador absolutamente imprescindible. Y luego tiene mejores y peores momentos. Es así para todos los deportistas”.

“Cuando estás en este nivel tan alto y luego en un momento dado tus resultados son un poco menos buenos, inmediatamente venimos y decimos que este es el final de tu carrera”, agregó.

Para finalizar y a la hora de elegir un posible destino del delantero, Vigier se la jugó al decir que “estaría muy feliz de verlo volver a jugar en Lyon, me gustaría… pero no me lo ha anunciado por el momento”.

Los números de Karim Benzema en el Al-Ittihad

Tras arribar en junio del 2023 el delantero galo lleva convertidos 15 goles y cinco asistencias entregadas en 24 partidos. A pesar de llegar como flamante Balón de Oro vigente, los hinchas del Al-Ittihad no están para nada conformes con lo ofrecido por Benzema.

