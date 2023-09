Juanfer Quintero fue uno de los 12 jugadores que trabajó en el inicio de las prácticas de la selección de Colombia. El equipo adiestrado por Néstor Lorenzo abrirá las Clasificatorias al Mundial 2026 contra Venezuela y luego, visitará a la Roja en el estadio Monumental.

Y uno de los convocados por el DT argentino fue el volante ofensivo de Racing Club de Avellaneda. Quintero habló con la prensa y analizó algunas de sus sensaciones al ser citado por el cuadro cafetalero.

“Estoy muy contento. Desde el principio confió en mí, me da esa libertad de hacer las cosas en el campo, obviamente con responsabilidad. Me he sentido muy a gusto, habituado a lo que (Néstor) Lorenzo quiere. Creo que viene haciendo un buen trabajo”, aseguró el ex River Plate y Junior de Barranquilla en torno al desempeño que ha tenido el ex adiestrador de Melgar de Perú.

Por cierto, una de las misiones que tiene el seleccionado colombiano es conseguir la clasificación a la Copa del Mundo, de última mediante el repechaje, algo que no consiguió en Qatar 2022. “Es otra eliminatoria. Lo que pasó, pasó. Tenemos que abocarnos en los que estamos hoy y lo que vendrá. Hay que mirar para adelante”, fue el mensaje que dejó Juanfer.

Juanfer Quintero aplaude la mentalidad del DT de Colombia y apunta a la Roja

Juanfer Quintero afina detalles en la selección de Colombia. Pero no trabajó a la par de sus compañeros en el inicio de la concentración, que tiene a la Roja como segundo rival en el comienzo de las Clasificatorias 2026. Recibió un trabajo de acondicionamiento físico.

Y valoró la idea que tiene el entrenador, quien fue ayudante de José Pekerman en el elenco colombiano. “Sabemos que es diferente. El profe viene con una mentalidad y un trabajo importante. Pero lo único que vale es la eliminatoria y tenemos que comenzar bien”, afirmó el ex volante ofensivo del Porto de Portugal.

“La ilusión es mucha. Lo mismo que venimos haciendo siempre. Tratar de estar bien para aportar desde donde me toque. Todos tenemos que llegar con esa mentalidad a la selección. Cuando uno recibe el llamado uno se pone feliz. El puesto en la selección nunca está asegurado”, sentenció Juan Fernando Quintero.

¿Cuándo juega la Roja ante Colombia por la fecha 2 de las Clasificatorias 2026?

La Roja recibirá a Colombia este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el estadio Monumental.

¿Cuántos partidos y goles tiene Juanfer Quintero por la selección de Colombia?

Juan Fernando Quintero (30 años) ha disputado 39 partidos con la selección absoluta de Colombia. Anotó cuatro goles.