Johnny Herrera dejó la grande hace unos días tras reventar a Eduardo Berizzo por su proceso al mando de la selección chilena, y un extracto de sus declaraciones le significaron una polémica relacionada con Colo Colo.

El ídolo de Universidad de Chile, quien en su minuto confesó ser “más anticolocolino que de la U misma“, se fue con todo contra el Toto después de la dura goleada de 3-0 que la Roja sufrió ante Venezuela.

Herrera aprovechó su espacio en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports para disparar, y en eso dijo que Berizzo cuenta con “Cortés, que está jugando a buen nivel en Colo Colo, el equipo más grande del país“.

Eso al menos se escucha en el video difundido por la cuenta de Instagram Out Of Context Colo Colo, donde sus seguidores estallaron de comentarios burlándose del histórico guardameta del Chuncho. Pero lo cierto es que no es tan así.

“Uno de los más grandes”

“Yo voy un poco más allá del análisis de Borghi, que los mayores están quemando los últimos cartuchos y considero que aún les queda. A mí me obliga a hacer una comparación de plantel, por ejemplo, estamos antepenúltimos y está selección viene durante un año y medio siendo un desastre”, disparó Herrera.

“Chile con Berizzo no le ganó a nadie, perdió feo, cambió esquemas, cambió de puestos a sus jugadores muchas veces y con esquemas inentendibles. Me comparo con Perú, con Venezuela, con Paraguay”, continuó.

Tras eso, se lanza con todo: “Chile atrás tiene un arquero que está compitiendo en Primera División de España, el otro que es Cortés está jugando a buen nivel en Colo Colo, uno de los equipos más grandes del país“, fue lo que dijo.

“De lateral derecho puede jugar Paulo Díaz que es titular en River, de central puede jugar Medel que es titular en Vasco da Gama, el otro central puede ser Maripán que es titular en Mónaco en Primera División de Francia, por izquierda Suazo, titular en Europa, de contención Pulgar, que es titular en Flamengo uno de los equipos más grandes del mundo, más adelante Charles que es titular en el Inter”, apuntó el Samurái Azul.

Para cerrar, lamenta que “Chile tiene para competir, pero siempre y cuándo el entrenador encuentre la cordura para poder hacer jugar a los futbolistas en su puesto”, cerró.

Johnny Herrera: “Los muchachos si le han dado algo al país”

Johnny continúa con su discurso sobre la Roja. “No es tan lejano y Chile tiene una mixtura para jugar bien. Todos los muchachos, Echeverría con muy buen nivel en Argentina, Catalán también, Ben Brereton jugó los últimos partidos y viene de una mala temporada pero ya sabemos lo que le ha hecho por el país”.

“Son jugadores que sí le han dado algo al país, han aportado en sus propios equipos y están jugando a buen nivel”, agrega el histórico capitán del Romántico Viajero.

“Si te comparas con las otras selecciones y futbolísticamente fuimos un desastre salvo con Perú, que ratoneó y no nos atacó, que prácticamente nos regaló el partido. El resto de partidos fuimos un desastre”, añade.

“Yo no me explico por qué darle los Panamericanos. Él viene con una mochila amplia, y con una negatividad. Él le está llevando un peso a los cabros que van a competir por Chile, que no tienen responsabilidad mayor”, complementa.

“Es complejo, y se nota estando afuera. Como en una familia, los niños siempre van a notar cuando hay problemas con los papás, y en este caso no es menor. Es un técnico súper cuestionado, va a ser una experiencia nueva, yo creo que va a estar bonito el estadio. Ya está ahí, pero por ejemplo, en los casos anteriores de los técnicos que tuvieron que sacar fue por mucho menos que se terminaron yendo”, concluye.

¿Cuándo se retiró Johnny Herrera?

El histórico arquero de Universidad de Chile decidió colgar los guantes en abril de 2021. Su último club fue Everton de Viña del Mar, pero fue con la camiseta de la U donde se convirtió en leyenda.

