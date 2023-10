EN VIVO Inglaterra vs Italia – Minuto a minuto y dónde ver las Clasificatorias a la Euro

La octava jornada de las Clasificatorias rumbo a la Eurocopa nos invita a la ciudad de Londres, en el noroeste del viejo continente, para un verdadero partidazo entre las selecciones de Inglaterra e Italia en el mítico Wembley.

The Three Lions, líderes invictos con una cosecha de cuatro triunfos y un empate, reciben a la Squadra Azzurra, segunda con tres victorias, una igualdad y una derrota, para traernos un duelo imperdible que corresponde al grupo C.

¿Cuándo juegan Inglaterra vs Italia rumbo a la Euro?

Inglaterra recibe a Italia este martes 17 de octubre a partir de las 15:45 horas de Chile en el Estadio de Wembley, ubicado en la ciudad de Londres, su capital.

¿En qué canal ver en vivo por TV este partido de la fecha 8 del grupo C?

Este partido de la fecha 8 del grupo C será transmitido en TV por la señal de ESPN en los siguientes canales según tu operador de cable:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Dónde ver vía streaming en vivo este duelo de las Clasificatorias a la Eurocopa 2024?

Si buscas un link para ver este duelo de las Clasificatorias a la Eurocopa 2024 por streaming podrás hacerlo en Chile y toda Latinoamérica en vivo a través de la app Star+.

¿Cómo fue el último cruce entre ambas selecciones?

La última vez que ambas selecciones midieron fuerzas fue el pasado 23 de marzo, en el marco de la primera jornada del proceso clasificatorio a la Eurocopa 2024, con victoria a favor de Inglaterra por 2 goles a 1 en su visita al Stadio Diego Armando Maradona de la ciudad de Nápoles.

Anotaron Declan Rice (13′) y Harry Kane (44′) para los ingleses y descontó un debutante Mateo Retegui (56′) para los italianos.