Fútbol y política, dos ríos que parecen ir en paralelo. En realidad, no es tan así y ejemplos de ello hay muchos. Igor Lichnovsky es uno reciente en esta larga retahíla de ejemplos.

Sucede que el actual jugador del América de México se sacó una foto con el actual presidente de la República, Gabriel Boric y subió una dedicatoria que puede ser entendida como un apoyo al mandatario.

Además, el ex jugador de Universidad de Chile no estuvo nominado para los próximos partidos de la Roja por Eliminatorias. El jugador del América está lesionado y serán cerca de siete meses en los que no estará presente en la Selección.

Pese a ello, la vida parece sonreírle al central del equipo mexicano, debido a que subió fotos con Gabriel Boric, al que le regaló una camiseta de la Selección Chilena y otra del América de México.

Igor Lichnovsky y sus fotos con el presidente Gabriel Boric

Gabriel Boric viajó a México, donde asistió a la ceremonia por la toma de poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien sucederá a Manuel López Obrador en el Palacio Nacional.

“Ayer pude compartir con el Presidente Gabriel Boric. Es un honor para mí desde el fútbol llegar a conocer y escuchar a la máxima autoridad de mi país”, enfatizó el jugador del América de México.

“Independiente de la valoración que tenga cada uno sobre su gestión en Chile, debo decir que me sorprendió ver su cercanía, y admiro como une la brecha que existe entre los mayores y los jóvenes en los lugares por donde pasa”, añadió.

Por último, el jugador terminó su escrito con un “Seguimos”, palabra popularizada por Gabriel Boric.