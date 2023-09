Ecuador tendrá otro round con el TAS y no por el caso Byron Castillo. Gustavo Alfaro, quien comandó a la selección ecuatoriana en Qatar 2022 y luego dejó el cargo, anunció que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo por los cuatro meses de sueldo que no le pagaron.

El DT argentino contó todo en una conversación con TyC Sports. “La deuda data de antes del Mundial, cuando me empecé a dar cuenta que los dirigentes de la Federación querían que me fuera, porque ni mi cuerpo técnico ni yo cobramos los sueldos de los cuatro meses anteriores a Qatar”, dijo.

“Se veía venir que no nos iban a renovar nos fuera como nos fuera en Qatar, porque también se les pagó un bono a los jugadores que a nosotros nos correspondía por igual, y nunca nos dieron nada”, agregó el entrenador que no pudo pasar de fase de grupos en la cita planetaria.

“Por eso vamos a recurrir al TAS para hacer el reclamo correspondiente y lo haremos más por una cuestión de respeto que de plata”, decretó. Alfaro terminó contrato con Ecuador con el final del Mundial, pero recién en enero comunicó su salida. Félix Sánchez Bas ahora dirige a la Tri.

¿Cuándo empiezan las Eliminatorias Sudamericanas?

La primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 comienza el jueves 7 de septiembre con los duelos de Paraguay vs Perú, Colombia vs Venezuela y Argentina vs Ecuador. Chile juega el viernes 8 ante Uruguay.

¿Cuándo juega Ecuador?

Ecuador debuta ante Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026. Jugarán el jueves 7 de septiembre a las 21:00 horas. La Tri partirá el proceso clasificatorio con tres puntos menos por el fallo del TAS en el caso Byron Castillo.