Tras la intensa celebración de su triplete con el Manchester City (Premier League, FA Cup y Champions League), Jack Grealish armó las maletas y se unió a la selección inglesa, que enfrentó a Malta y Macedonia del Norte en las clasificatorias a la Euro 2024.

El delantero no ingresó en el primer partido (triunfo inglés por 4-0 el viernes 16), pero sí sumó minutos en el siguiente (goleada por 7-0 el lunes 19). Tras concluir su participación con Inglaterra, fue consultado por sus intensos festejos, los que defendió sin ningún remordimiento.

“No me arrepiento. Había logrado algo que pasa una vez en la vida. La última vez que se hizo… No recuerdo cuándo lo logró Manchester United, pero ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué no celebrarlo? Además, todos estaban conmigo. No celebré solo ni me fui con amigos. Estaba con mi equipo”, dijo a talkSPORT.

“Disfrutamos el sábado, domingo y lunes. Fue el mejor fin de semana de mi vida. Recién ganaba la Champions League y estaba muy emocionado. Probablemente, era el momento más emocionante de mi vida”, comentó Grealish, quien sabía que no jugaría el primero de los partidos de Inglaterra.

“El entrenador no me dijo, pero yo sabía que no jugaría el viernes ante Malta. Aún así entrené el miércoles y jueves (previo al partido) y me sentí bien. También sábado y domingo. Además, me sentí bien cuando entré (el lunes ante Macedonia del Norte)”, defendió.

El ex Aston Villa, quien vivió intensos días de celebración en Estanbul, Manchester e Ibiza, recalcó que no se arrepiente de nada. “Lo que sea que hagas en esta vida, siempre habrá personas detrás que te criticarán. Es parte de la vida”, concluyó.