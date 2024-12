Gary Medel corta relación con Gago tras ser "borrado" en Boca: "Me quedo en mi casa"

Este sábado, luego que termine su duelo ante Independiente en La Bombonera, y mientras Boca Juniors presente a Carlos Palacios como refuerzo, otro chileno como Gary Medel dejará la institución tras no entrar en la consideración del técnico Fernando Gago.

Desde que “Pintita” aterrizó en el banco xeneize, le hizo la cruz definitiva al “Pitbull”, tanto en así que sólo lo utilizó en dos de los 11 juegos que lleva en la institución. En ninguno de ellos, lo puso como titular.

Por ello es que la relación entre Medel y Gago está más que cortada. Prueba de ello es lo que relata Martín Costa, periodista de ESPN que cubre la actualidad de Boca, quien detalla la última charla que sostuvieron ambos y que provocó el quiebre definitivo.

Medel y su día de furia contra Gago en Boca

El comunicador reveló que el bicampeón de América “fue a plantearle al técnico algo que era, si voy a concentrar para no jugar, me quedo en mi casa“. Una actitud que derivó en que no esté en consideración para la última fecha del fútbol argentino.

Así las cosas, de la peor forma posible termina el segundo periplo de Gary Medel en Boca Juniors, donde Gago apenas lo puso en cancha durante 41 minutos en su ciclo, y cierra su participación con 11 encuentros (653 minutos) donde recibió seis tarjetas amarillas.

Gary Medel dejará Boca Juniors tras pelearse con el DT Fernando Gago (Imago)

¿Dónde continuará su carrera el “Pitbull”?

Pese a que todos los caminos conducen a un regreso a Universidad Católica después de 15 años, desde Argentina advierten que existe interés por Medel desde dos ligas: España y Brasil.