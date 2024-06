Es oficial. Luego de superar los exámenes médicos de rigor y tras conocer a sus nuevos compañeros, Boca Juniors presentó en sociedad al chileno Gary Medel como su nuevo refuerzo para este segundo semestre, donde jugará además Copa Sudamericana.

En un acto más que simbólico, el encargado de darle la bienvenida a la institución fue su presidente, el ex jugador Juan Román Riquelme, quien no ocultó su felicidad por tener en su equipo al Pitbull, con quien compartió camarín en el primer paso del nacional por el club.

“Para mí es un día muy lindo. Es un caso especial, porque es alguien al que quiero mucho, conozco hace muchos años, que tengo una relación más allá del fútbol y todos los hinchas de Boca estamos felices de tenerlo otra vez en casa”, aseguró el otrora creativo.

Además de los elogios, Riquelme ocupó algo de humor para alabar a Medel, al señalar que “lo único que deseo es que pueda disfrutar, que le vaya bien, y está un poquito más grande que cuando lo conocí. Sabe lo mucho que le quiero, lo respeto y lo admiro“.

¿Cómo respondió Medel a los elogios de Riquelme?

Por supuesto que ante las emotivas palabras de Román hacia su persona, el chileno tampoco ocultó su sentir y manifestó que “estoy muy feliz de reencontrarme con gente que quiero. Es una alegría muy grande regresar a un club gigante como Boca. ¿Quién no va a querer venir?”.

A la hora de preguntarle a Medel por el puesto que ocupará en Boca Juniors, no quiso ser específico e indicó que “vengo para competir, me acomodo en todas las posiciones de la cancha, en Vasco estaba jugando de central pero también me pusieron de volante. Entonces, estoy disponible para lo que pida el técnico”.

¿Cuándo debutará el Pitbull?

Tras no estar en la lista definitiva para la Copa América 2024, Gary Medel podrá estrenarse a la brevedad con Boca. Eso ocurrirá el miércoles 19 de junio, cuando enfrenten a Almirante Brown, por los 16° de final en Copa Argentina, a partir de las 20:10 horas (de Chile).

