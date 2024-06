El mercado de fichajes está que arde, con varios jugadores nacionales como protagonistas, tanto a nivel nacional, pero sobre todo internacional, donde uno de los que hace más ruido es Gary Medel.

El Pitbull estuvo en Vasco de Gama, club brasileño donde vivió pellejerías la temporada pasada, donde apenas se salvó del descenso y en el inicio de la campaña 2024 no fue considerado.

Por este motivo el ex capitán de la selección chilena decidió volver a un viejo amor, porque es el flamente refuerzo de Boca Juniors, elenco en el que jugó entre 2009 y 2011.

La llegada de Medel a Argentina cayó mal en el periodista Manuel de Tezanos Pinto, quien lanzó una potente declaración, que se convirtió en viral.

La rabia de Manuel de Tezanos Pinto con Gary Medel

El comentarista, quien es reconocido hincha de Universidad Católica, al parecer está molesto porque el Gary decidió jugar por Boca y no por el cuadro de la Franja.

De Tezanos Pinto, en su trabajo como comentarista de radio Agricultura, se mandó una frase que ya circula por todas las redes sociales posibles.

Gary Medel en su presentación en Boca en 2009. Foto: PHOTOGAMMA/PHOTOSPORT

“Yo siento que es un gran paso en su carrera, yo admiro a Gary Medel, creo que ha hecho… ojalá pueda salir campeón con clubes, cosa que no ha logrado todavía en su carrera, no tiene ningún título, salvo los dos con Chile en la Copa América, a ver si gana algo alguna vez que no sea con la camiseta de Chile”, dijo Manoel.

“Que le vaya bien, pero que no venda más humo, que vaya a tocar el bombo a la 12, que se borre algunos tatuajes, porque andar prometiendo cosas que después no cumples no tiene sentido, mejor no prometer cosas que no vas a poder cumplir”, remató.

¿Está sentido Manuel de Tezanos con Gary Medel? Yo creo que sí…

