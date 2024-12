Racing Club sufrió un duro tropezón en la liga argentina. El elenco dirigido por Gustavo Costas cayó de local en el Cilindro de Avellaneda y se despidió de las chances de conseguir un nuevo titulo.

La Academia contó con Gabriel Arias de titular pero el portero nacional no pudo evitar la caída ante Estudiantes que no contó con Javier Altamirano por lesión. Es que el seleccionado se transformó en villano de la jornada ya que Racing perdió por 5-4.

Pero pese a la jornada para el olvido, Arias tuvo un particular análisis de la derrota. “No pude hacer nada para evitar los goles y eso me da bronca (…) Para los que estuvieron mirando el partido y no son hinchas de Racing, sin dudas que vieron un lindo espectáculo. Dimos un lindo show. Te queda la sensación de que lo podríamos haber ganado”, lamentó el portero que suena en Colo Colo a TNT Sports Argentina.

Arias no pudo evitar la goleada de Racing ante Estudiantes

Las críticas contra Gabriel Arias

Pero más allá del mea culpa del golero, los hinchas de Racing no perdonaron la actuación de Gabriel Arias. “La noche de Gabriel Arias… ¡PARA EL OLVIDO!”, comentó el sitio de marcadores 365Scores. Es que el portero fue la nota más baja de la Academia con 4,4 de nota.

“Papelón histórico, nunca había visto un arquero que le hagan cinco goles sin oponer resistencia”, “Diste todo el show sin manos”, y “¿quién le enseñó a declarar”, fueron parte de los reclamos de los fanáticos.

El tema es que ahora Racing con 25 partidos disputados quedó con 43 unidades y a cinco de Vélez que es el único puntero. Aún quedan dos fechas por disputarse, por lo que necesitan un milagro para poder remontar la distancia. Pese a esto ya están clasificados a la Copa Libertadores 2025.