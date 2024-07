El delantero sigue sin ser considerado y este sábado no estuvo ni en la banca en el amistoso ante Saint-Étienne. La Premier League lo quiere, pero no hay nada cerrado aún.

Como era de esperar, Ben Brereton Díaz está viviendo un complicado inicio de temporada con el Villarreal. El delantero sigue sin ser considerado por Marcelino y, en plena preparación, sigue sin sumar minutos.

El atacante ha estado siendo seguido de cerca por algunos clubes de la Premier League, pero ha dado la pelea para quedarse en España. No obstante, las cosas no han resultado como quería ya que en el club simplemente no lo están considerando.

Reflejo de ello fue lo ocurrido este sábado, donde el Submarino Amarillo cayó en un amistoso ante Saint-Étienne. En el encuentro, el chileno no estuvo presente ni en la banca, lo que deja en claro que no lo tienen contemplado para la temporada que inicia.

Villarreal deja en el congelador a Ben Brereton Díaz

Tras seis meses en los que supo destacar en Sheffield United y de una Copa América para el olvido, Ben Brereton Díaz regresó al Villarreal. El delantero buscaba una revancha con el Submarino Amarillo, pero eso ha estado muy lejos de ocurrir.

Ben Brereton Díaz está cortado en el Villarreal. Foto: Comunicaciones Villarreal.

El miércoles recién pasado su equipo disputó un amistoso ante el Sion en donde no estuvo presente. Las cosas parecían justificarse en la necesidad del técnico de ver otras variantes, pero esta tarde quedó claro que no era así.

Este sábado el Villarreal cayó ante el Saint-Étienne por 3 a 1 en un nuevo amistoso de preparación. Ahí Ben Brereton Díaz nuevamente se quedó al margen y no estuvo ni en el banquillo, quedando cada vez más lejos de ser una opción para Marcelino.

Esto es un mensaje claro para el chileno: no entra en los planes y tendrá que definir lo que pasará con su carrera. Con el Submarino Amarillo tiene contrato hasta el 2027, pero si lo vuelven a enviar a préstamo es probable que busque una salida definitiva.

En la Premier League están siguiendo de cerca su situación. Southampton asoma como el club con más opciones para quedarse con sus goles, pero por ahora las cosas siguen sin avanzar en el mercado.

Ben Brereton Díaz tendrá que tomar decisiones importantes en los próximos días. El chileno no entra en la idea que tiene Villarreal para esta temporada y deberá buscar un nuevo destino si quiere ser protagonista.

¿Cuáles fueron los números de Ben Brereton en la última temporada?

Tras sus pasos por Villarreal y Sheffield United, Ben Brereton Díaz logró participar en 36 partidos oficiales en la última temporada. Seis goles, una asistencia y 1.760 minutos fueron su saldo.

¿Cuándo juega Villarreal?

Mientras se define el futuro de Ben Brereton, Villarreal sigue adelante con su pretemporada. El próximo viernes 2 de agosto desde las 15:00 horas enfrentarán al Nottingham Forest en un nuevo amistoso.

