El fútbol argentino se llenó de jugadores chilenos o de trasandinos que pasaron por nuestro país. El mejor ejemplo es Huracán, que en su plantel tiene a Hernán Galíndez y Emmanuel Ojeda (ex U. de Chile), Walter Mazzanti (ex Huachipato) y Leo Gil (ex Colo Colo).

En el clásico del fin de semana que jugaron ante San Lorenzo como local brillaron Gil y Ojeda, quienes entregaron dos asistencias claves para poder vencer a los Cuervos.

Primero fue el Colo Gil quien se lució con un tiro libre envenenado al corazón del área, que fue conectado por Fabio Pereyra con un cabezazo a los 11 minutos del encuentro.

Cuando se acababa el encuentro apareció el ex volante de la “U”, que entró en el segundo tiempo. A pesar de ser contención, con su zurda habilitó entre dos centrales a Rodrigo Cabral, para el 2-0 final.

Leo Gil es la gran figura de Huracán tras irse de Colo Colo

Elogios para Gil y Ojeda

Leo Gil se ganó la mejor nota del partido para el diario Olé, pues fue calificado con un 9. “Ejecutó un tiro libre de manera impecable, de izquierda a derecha y cerrándose: cabezazo y gol de Pereyra”, indicaron.

Luego señaló que “puso a correr a Alanís en la izquierda y Mazzantti casi moja. Probó con una pelota parada cerca del área: apenas arriba del travesaño”.

Ojeda en tanto se ganó un 7 por los 20 minutos en que estuvo en cancha. “Entró a los 25′ del ST por Gabriel Alanís. Le puso dos pases gol a Cabral: el segundo fue adentro. Fue determinante”, manifestaron.

Huracán tendrá un duro desafío el domingo para mantener el buen rendimiento: enfrentan al campeón Vélez Sarsfield, que está de capa caída en el torneo pues lleva dos puntos en siete partidos y aún no anota goles.

