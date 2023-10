Va a ser un hecho. El Mundial 2030 no sólo se jugará en España, Portugal y Marruecos, sino que tendrá su fiesta de inauguración en Sudamérica, con partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, algo que no le gusta a Europa.

Prueba de ello es el actual subcampeón planetario, Francia, donde su entrenador Didier Deschamps puso el grito en el cielo, alegando que en este certamen habrá ventaja para los equipos de Conmebol.

¿Qué dijo el DT de Francia por el Mundial 2030?

“Obviamente, hay una tendencia a querer tener una organización en varios países, pero ahora existe la particularidad de tres partidos en el continente sudamericano”, parte afirmando el DT de Les Bleus.

Además, Deschamps asegura que “yo no sé qué tres equipos que se verán afectados por estos tres partidos, pero sé que los países sudamericanos tendrán una ventaja en el Mundial de 2030“.

“Los otros países deberán viajar hasta allá y luego volver. No sé quién toma esas decisiones, pero no ocultaré que las cosas me gustan más coherentes ética y deportivamente”, finaliza el entrenador de Francia.

¿Dónde se jugará la Copa del Mundo del 2030?

Si bien, efectivamente, habrá tres juegos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay, el grueso del torneo se disputará en España, Portugal y Marruecos, según comunicó la FIFA.