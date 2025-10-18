Cristiano Ronaldo se acerca cada vez más a escribir uno de los episodios más importantes del fútbol mundial: llegar a marcar los 1000 goles en el profesionalismo.

El astro portugués con 40 años en el cuerpo, tuvo una jornada más que especial en el triunfo de Al Nassr ante Al Fateh. Es que CR7 se perdió un penal al 58’ y todo indicaba que no podría marcar antes del pitazo final.

ver también Ovación mundial: la estricta dieta de Alexis Sánchez inspirada en Cristiano Ronaldo y la ciencia

Pero una vez más Cristiano sacó a relucir su magia y como en sus mejores tiempos clavó un golazo de aquellos. Es que solo se demoró 120 segundos en tener su revancha. El delantero recibió fuera del área y con un amague, se sacó a la defensa rival y la clavó al ángulo superior derecho.

Golazo con todas sus letras y que sirvió para enmarcar la goleada por 5-1 en el Al-Awwal Park ante 25 mil personas que llegaron este sábado. Anotación que además deja al cuadro del Al Nassr como puntero de la Liga Saudí con 15 puntos y a cuatro de distancia del Al Hilal.

¿Cuántos goles lleva Cristiano Ronaldo?

El tema es que la anotación del ex Manchester United y Real Madrid entre otros, se transforma en un hito histórico. Cristiano Ronaldo, sumando goles en clubes y selección de Portugal, alcanza la cifra de 949 goles.

Lo que podría incrementar antes que termine el año, ya que aún debe disputar 12 encuentros por Al Nasser. Además se deben sumar los partidos por su país, lo que también asoma como opción.

Publicidad

Publicidad

Ahora la comparación inmediata es con Lionel Messi, que acumula hasta el momento de está publicación 886 goles. Sin embargo, Cristiano mira más allá y su objetivo es llegar a los mil goles antes del retiro.

“¿Quién es el mayor goleador de la historia? Son números, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien del pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto. ¡Soy el más completo!“, recalcó el portugués tiempo atrás en conversación con El Chiringuito y las odiosas comparaciones.

Tweet placeholder

Publicidad