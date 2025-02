Carlos Palacios está en el ojo del huracán. La caída de Boca Juniors ante Racing Club desató las críticas sobre el chileno, en especial por su injerencia en el primer gol de la Academia. Para peor, la joya sufrió una gastroenteritis y tuvo que ser hospitalizado.

Por lo que se pierde el partido de este martes ante Independiente de Rivadavia y posiblemente frente a Banfield el viernes 14 de febrero. Por lo mismo un ex Boca Juniors y Colo Colo salió en su defensa en este complicado momento.

En esta ocasión fue Gonzalo Castellani el que sacó la voz por la joya y recalcó que todavía puede dar positivas sorpresas en La Bombonera.

De entrada, el ex volante de Colo Colo recalcó que no tuvo injerencia en la llegada del jugador al cuadro xeneize. “Realmente con Carlos no hablé del tema Boca. Él prefirió no comentarlo”, enfatizó, dejando libre siempre al jugador para que decidiera sobre su futuro.

Sin embargo, el tono cambió radicalmente cuando Castellani analizó los primeros partidos de la joya con la camiseta de Boca Juniors. “Él es un gran jugador, le puede llegar a ir muy bien. Con las condiciones y la personalidad que tiene le puede ir bien”, advirtió en el programa Tres de Descuento.

Luego destacó las importantes mejoras que ha presentado y lo que puede conseguir en Argentina. “Mejoró en lo físico, que era un aspecto a mejorar y lo hizo. En estos partidos lo vi bien. Yo lo disfruté como compañero, me gusta mucho como juega. Pero todavía tiene mucho más para dar”, sentenció.

¿Cuánto pagó Boca Juniors por Carlos Palacios?

El monto final que pagó el elenco xeneize por la joya Carlos Palacios fueron 4,8 millones de dólares. Dicho monto se dividió en partes iguales entre Colo Colo y Vasco da Gama.

Ahora el jugador está blindado en Boca Juniors con un contrato hasta el 31 de diciembre del 2029. Además su carta ahora vale 3 millones de euros, la más alta desde que comenzó su carrera en 2018.

